Apu, Michele Antonutti positivo al Covid

L’Apu Old Wild West Udine comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, il capitano Michele Antonutti è risultato positivo al Covid-19, assieme a due membri dello staff.

Tutti e tre stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto questa mattina a ulteriori test che hanno dato esito negativo, ma a scopo precauzionale altri due membri del Gruppo Squadra non prenderanno parte alla trasferta in Sicilia.

Dunque la delegazione bianconera a Capo d’Orlando sarà formata complessivamente da sedici elementi.