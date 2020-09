Apu, partito il ritiro a Gemona

L'Apu Old Wild West Udine al gran completo ha raggiunto poco prima delle 13 l' Hotel Willy di Gemona, sede del ritiro pre-campionato, dove rimarrà fino a venerdì. Oggi alle 17 il primo allenamento al palazzetto Ipsia di via Praviolai (a porte chiuse).

Doppia seduta, poi, nelle giornate di martedì e giovedì: si comincerà alle 9.30 con una parte di atletica e tecnica e si proseguirà alle 17 con una sessione di basket. Mercoledì, invece, è in programma solo un allenamento al mattino con inizio alle 9.30 (pesi e tecnica), mentre nel tardo pomeriggio sarà presentato alla stampa il neo-acquisto Nana Foulland. Venerdì, infine, prima del debutto in amichevole contro il Basket Mestre 1958 – squadra nella quale milita l’ex play bianconero Mauro Pinton – previsto alle 19.30 sempre al palazzetto Ipsia (a porte chiuse), i bianconeri saranno impegnati in ulteriori due sedute (9.30 e 17).

Questa la lista completa dei convocati per il ritiro di Gemona del Friuli:

John Paul Onyekachi AGBARA

Andrea AMATO

Michele ANTONUTTI

Riccardo AZZANO

Lodovico DEANGELI

Nana FOULLAND

Marco GIURI

Nazzareno ITALIANO

Dominique JOHNSON

Joseph MOBIO

Vittorio NOBILE

Francesco PELLEGRINO

Sono stati convocati per il ritiro anche Marco MAGANZA (svincolato) e Riccardo SPANGARO (Adp Codroipese), che già si stanno allenando dall’inizio della preparazione con i bianconeri.