Apu, Pedone ringrazia Micalich

Dopo il 'divorzio' consumato, il numero uno dell'Apu, Alessandro Pedone, affida ai social un messaggio di saluto per l'ex gm bianconero, Davide Micalich. "Grazie Davide, per tutte le battaglie sportive affrontate insieme sempre al mio fianco e di tutta l’apumania!", si legge.

"In otto stagioni abbiamo condiviso insieme gioie e dolori, vittorie e sconfitte e, anche se le strade professionali oggi per tua insindacabile scelta si dividono, rimangono profonda stima, immutata riconoscenza e soprattutto indelebile amicizia. Buona fortuna Davide, sei stato per lungo tempo anima e cuore di questa società!", conclude Pedone.