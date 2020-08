Apu, raduno dal 2 settembre

Prenderà ufficialmente il via il 2 settembre la stagione dell’Apu Old Wild West Udine. I bianconeri, che raggiungeranno il capoluogo friulano nella giornata precedente, mercoledì si sottoporranno alle visite mediche alla Sanirad, struttura di Tricesimo specializzata in diagnostica per immagini, mentre il giorno dopo effettueranno il primo allenamento al Carnera (orario da definire).

Nel frattempo, a partire dalle 10 del 31 agosto, i componenti dello staff tecnico e tutti gli atleti si sottoporranno ai test sierologici e ai tamponi come previsto dai protocolli vigenti, nella sede dell’Amici Pallacanestro Udinese in viale Palmanova, dove sarà presente il personale medico della Coram.

Questa la lista dei convocati per il raduno e la preparazione:

John Paul Agbara

Andrea Amato

Michele Antonutti

Riccardo Azzano (atleta tesserato dell’Udine Basket Club 1977)



Lodovico DeangeliNana Foulland (che si aggregherà ai compagni la settimana successiva)Marco GiuriNazzareno ItalianoDominique JohnsonJoseph MobioVittorio NobileFrancesco Pellegrino.

Tesserati dell’Apu OWW Udine:

Luigi Cautiero

Daniel Osasenaga Ohenhen

Matteo Minisini

Riccardo Visintini

Aggregati: Marco Maganza (svincolato) e Riccardo Spangaro (atleta tesserato dell’Adp Codroipese).

Lunedì 14 settembre, poi, il gruppo raggiungerà Gemona del Friuli, tradizionale sede del ritiro pre-campionato, dove rimarrà fino a venerdì 18. Proprio venerdì, a conclusione della prima fase di preparazione, si terrà il primo test stagionale dei bianconeri: alle 19.30, infatti, nella palestra Ipsia di via Praviolai a Gemona gli uomini di coach Matteo Boniciolli affronteranno il Basket Mestre 1958, una delle società più longeve nel panorama nazionale e partecipante al campionato di Serie B.