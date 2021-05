Apu, si riaprono le porte del Carnera!

"Abbiamo atteso con ansia questo momento per tutto l’anno e ora è ufficiale: in occasione di Gara 1 (domenica 6 giugno alle 18) e Gara 2 (martedì 8 giugno alle 19.30) della semifinale play off di Serie A2 2020-2021, che l’Apu Old Wild West Udine disputerà contro la Givova Scafati, avremo finalmente l’opportunità di riaprire le porte del PalaCarnera", annuncia la società.

"L’ordinanza della Regione firmata sabato dal governatore Massimiliano Fedriga, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti, consentirà l’ingresso a 500 spettatori. È prevista la prelazione per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a inizio stagione e hanno richiesto il voucher, o hanno lasciato la quota al club".

I tagliandi si potranno acquistare, a partire dalle ore 9.00 di giovedì 3 giugno, attraverso il circuito VivaTicket, sia online sul sito vivaticket.com, sia nelle rivendite autorizzate: a Udine (Tabaccheria Covassi, via Pio Vittorio Ferrari 6 e Zuccolo Edicola tabacchi, via Caccia 53); a Cividale del Friuli (Cartolibreria News & toys, piazza Zorutti 2); a Remanzacco (Tabaccheria D’Arrigo, piazza Paolo Diacono 9); a Martignacco (La Zebretta, via XXV Aprile 1945 4); a Cervignano del Friuli (Novo bar, piazza Indipendenza 32); a Latisana (Tabaccheria Sclosa, piazzale Osoppo 12); a Lignano Sabbiadoro (viale Gorizia 2/D); San Giorgio di Nogaro (Tabaccheria Menduni, via Roma 1).

Per ulteriori informazioni potete scrivere sin da oggi una mail a biglietteria@apudine.it

"Non vediamo l’ora di poter nuovamente tifare assieme la nostra amatissima squadra, che si è conquistata la prima storica semifinale di A2", conclude la nota.