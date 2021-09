Apu, squadra e staff tutti vaccinati

Il responsabile dell’Apu Medical Area Alessandro Grassi desidera ringraziare gli atleti Trevor Lacey e Brandon Walters per l’attaccamento dimostrato alla squadra. Nonostante si siano sottoposti ieri alla somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid (Moderna) e non siano in condizioni fisiche ottimali, non hanno voluto mancare all’appuntamento di stasera. Un segno di grande attaccamento al team e al Presidente Alessandro Pedone, alla cui madre, Piera Pajetta, è dedicato il Memorial.

"Non si può, nel contempo, non stigmatizzare la poca disponibilità e sensibilità del Distretto di Udine relative alla facilitazione sulle date destinate ai vaccini, tenendo conto che si tratta di atleti professionisti che contribuiscono a tenere alto il nome della città", scrive la società nella nota.

"Cogliamo l’occasione per annunciare che, con il completamento dell’iter vaccinale da parte di Lacey e Walters, l’intero Team squadra dell’Apu Old Wild West Udine risulta in possesso del Green Pass. In linea con le disposizioni del Governo e della Federazione Italiana Pallacanestro, l’Apu Old Wild West Udine ha fortemente sensibilizzato gli atleti e lo staff in merito all’importanza della vaccinazione anti Covid-19, trovando consenso unanime e dando un grande segnale positivo a tutti i giovani e a tutti coloro che praticano attività sportiva".