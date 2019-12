Apu supera Orzinuovi 84-63

Dopo la vittoria al fotofinish a San Severo, l'Apu, davanti al pubblico del Carnera, cerca e trova continuità, superando il fanalino Orzinuovi con un netto 84-63.

LA CRONACA. Primo punto, dalla lunetta, per Bossi, prima del centro di Cromer. Al canestro di Smith, replica ancora Cromer (4-3). La bomba di Penna accende il Carnera (7-3), prima di una serie di errori. Il punteggio si muove ancora con il libero e il canestro di Beverly, a cui Orzinuovi risponde con il centro dalla lunetta di Smith e il canestro di Galmarini (10-6). Fabi dalla linea della carità non sbaglia, ma Negri risponde dalla lunga (12-9, a 5' dalla sirena). Si sblocca anche Antonutti, ma gli ospiti trovano un'altra tripla con Bossi (14-12). L'Apu muove ancora il tabellone dalla lunetta con Beverly, mentre Negri sfrutta un contropiede (16-14). Udine prova ancora ad allungare con Cromer e la tripla di Penna (21-15, a 2'30'' dalla sirena). Zilli dalla lunetta non sbaglia, ma Bossi mantiene le distanze. Nel finale a segno anche Nobile, Bossi e Cromer per il 29-19 finale.

Si riparte con il canestro di Carenza e i quattro punti di Fabi, autore di un libero e una tripla (33-21), che dopo 2' spingono coach Corbani a chiamare minuto. Al centro di Siberna risponde ancora Fabi. Orzinuovi trova la bomba di Parrillo e il centro di Siberna (35-28) e questa volta è coach Ramagli a chiedere un time-out. Al gancio di Zilli, risponde Carenza dalla lunga (37-31, dopo 4'30''). Udine sbaglia molto e gli ospiti si rifanno sotto con Siberna e Parrillo, da tre (37-36). Ci pensa Antonutti a sbloccare la situazione, con canestro e fallo, e poi con un super assist per Beverly (42-36). Negri e Smith riducono ancora lo scarto (42-40, a 2' dalla sirena). Ancora tanti errori, prima del centro di Smith che impatta sul 42-42, costringendo coach Ramagli a interrompere il gioco a 1'13'' dalla pausa lunga. Nel finale a segno per Udine Beverly, allo scadere dei 24'', e Antonutti, e per Orzinuovi Negri, per il 46-44.

Dopo il riposo, a Bossi replica Cromer dalla lunga (49-46). A Carenza risponde con un libero Beverly. Dopo il centro di Negri, Penna piazza un'altra tripla (53-50, dopo 3'). Serie di passaggi a vuoto, prima dei canestri di Fabi e Cromer (57-50). Si sblocca anche Amato, dalla lunga, che riporta Udine sul più 10 (60-50). Mekowulu fa uno su due dalla lunetta, ma l'Apu trova un'altra tripla e un canestro di Amato (65-51). Nel finale a segno Bossi e primo punto dalla lunetta per Gazzotti per il 66-53.

E' Zilli, con un libero, a muovere il tabellone, dopo oltre un minuto. Nobile trova la tripla, ma Galmarini risponde (70-55). Negri non sbaglia dalla lunetta, ma Zilli replica da sotto le plance (72-57, dopo 4'). A segno anche Cromer, che costringe Orzinuovi al time-out sul 74-57. A Galmarini, rispondono ancora il numero 0 dell'Apu e Fabi (78-59). Orzinuovi litiga con il canestro e Udine ne approfitta per allungare con Antonutti (80-59, a 3' dalla sirena). L'Apu, a risultato ormai ampiamente acquisito abbassa il ritmo. Negri fa due su due dalla lunetta (80-61). A segno anche Nobile; ultimo minuto in campo per Matteo Minisini. Due liberi per Bossi e centro di Beverly, che chiude la sfida sull'84-63.

IL TABELLINO