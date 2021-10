Arca Sgr vince la Barcolana 53

Arca Sgr di Furio Benussi vince Barcolana 53 presented by Generali tagliando il traguardo in boa 3 alle 11:16:03, in un campo di regata ridotto e con raffiche di bora sui 40 nodi.

Secondo al traguardo Way Of Life di Gasper Vincec, dopo aver rotto la drizza della randa, a 11.18.10. Terza classificata Maxi Jena a 11.26.45, quarta Adriatico Europa a 11.28.17.

Il golfo di Trieste si è colorato di vele e di emozioni. Ed è stata festa, la 53esima. Imprevedibili e dure condizioni di vento hanno accolto i 1.650 regatanti di quello che è l’evento a mare più affollato al mondo. La regata è stata annullata dalla classe due in giù. Arrivate alla boa 3 le barche fino alla classe 1 compresa, le altre rientrano in porto.

A terra la solita partecipazione di pubblico con rive e ciglione carsico tutto esaurito, comunque sempre nel rispetto delle norme antipandemiche.