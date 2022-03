Archiviata la Coppa Italia, la Delser guarda a Torino

Lo scorso weekend la Women Apu scendeva sul parquet in occasione della Coppa Italia organizzata a Udine, un evento che ha visto la squadra di coach Riga venire esclusa alle semifinali, a seguito della sconfitta contro Brescia per 73-82.

Sabato 12 marzo Udine avrà la possibilità di rifarsi in Campionato; al Pala Benedetti verrà ospitata la formazione del Teen Basket Torino. Le piemontesi non se la stanno vedendo bene in classifica e tuttora occupano l'ultima posizione.

Palla a due alle 19, qualora qualcuno abbia tamburi da poter suonare durante la partita o abbia in mente dei modi creativi per riscaldare il tifo in palazzetto si faccia avanti, è il benvenuto! In attesa del prossimo impegno, abbiamo intervistato Vittoria Blasigh, la play di Udine con 12.6 punti di media stagionale.

Come avete vissuto l'esclusione in semifinale dalla Coppa Italia? "La delusione è stata cocente, la prima partita contro Firenze l'abbiamo vinta senza troppi problemi, poi con Brixia ce la siamo giocata ma loro sono state più brave. Secondo me, siamo state anche un po' sfortunate e non abbiamo nulla da recriminare perché in campo abbiamo dato tutto quello che avevamo. Certo è che lascia l'amaro in bocca aver vinto lo scorso mese in campionato di 25 punti contro Brixia e poi in Coppa Italia vedere un'altra conclusione di match. Uscire in semifinale di Coppa Italia è stata una grossa delusione, ma nei giorni di questa settimana ci siamo rialzate per continuare a lavorare bene".

Su cosa stai lavorando per migliorare come giocatrice? "In squadra ho un compito molto importante che è quello di dettare i ritmi di gioco con il mio playmaking. Devo imparare a gestire i momenti di difficoltà: quando mi capita di sbagliare dei tiri o delle cose da fare sul campo tendo a perdere in fiducia e a trasmettere negatività alle mie compagne. Sto lavorando su questo, trasmettere positività per poter dettare al meglio il ritmo di gioco della squadra, anche a seconda di ciò che sta accadendo durante la partita".

Qual è l'errore da non fare contro Torino, nella prossima partita? "Torino è una buona squadra, nonostante la classifica per loro infelice. Dovremo stare attente a mantenere alta la concentrazione. Solo così potremo mantenere una buona costanza e continuare il nostro buon percorso".