Argento tricolore per Alessandro De Marchi. Il Rosso di Buja ha chiuso alle spalle di Filippo Ganna la prova a cronometro dei Campionati italiani sul percorso Bassano del Grappa - Cittadella.

Il corridore di Verbania ha fermato il cronometro in 45'00", 50'' in meno rispetto a De Marchi (CCC). Terzo posto per Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), lontano 1'31" dal coetaneo piemontese. Gara incerta solo nel primo intermedio, grazie alla scalata de La Rosina (2 km al 7%) che aveva mischiato leggermente le gerarchie nei primi 10 km.

Il friulano tornerà nuovamente in strada domani per la gara in linea che decreterà il nuovo Campione Italiano di Ciclismo, con un occhio già rivolto al prossimo appuntamento, quello con il Tour de France, che nel 2019 lo aveva visto protagonista di una spaventosa caduta, costringendolo a lunghi mesi di stop per il recupero dell'infortunio. Ora, però, è pronto a tornare nella classica competizione a tappe che, in passato, lo ha visto spesso protagonista, consentendogli anche di conquistare il riconoscimento di Monsieur Combativité.