Arriva la primavera, entra nel vivo la stagione delle Corse per Haiti

E’ arrivata la Primavera, la stagione delle Corse per Haiti e, puntualmente, parte il conto alla rovescia in vista del primo, grande appuntamento del 2022: la quinta edizione della Coppa San Martino di ciclismo su strada, a calendario per domenica 3 aprile.

L’evento, valido come prima prova del Criterium Leon d’oro di mediofondo sui 100 chilometri e come seconda prova del Criterium Veneto di mediofondo Acsi, si svilupperà su un percorso che partirà ed arriverà a Passons, casa della sede della Onlus Pane Condiviso, in territorio di Pasian di Prato.

La Asd Chiarcosso Help Haiti vuole fare le cose in grande. I ciclisti che il 3 aprile arriveranno a Passon per partecipare alla Coppa San Martino avranno modo di godersi appieno sia la corsa, su un circuito di alto profilo tecnico e spettacolare, sia il pre e il post gara.

Innanzitutto, il percorso si svilupperà su un circuito pianeggiante di 24,5 chilometri: dopo la partenza dal corso principale di Passons, i partecipanti toccheranno Pasian di Prato, Colloredo di Prato, San Marco, casa della pluricampionessa d’Italia Elena Cecchini, e Plasencis di Mereto di Tomba, per poi rientrare in comune di Pasian di Prato e planare sul traguardo di via Dante Alighieri.

La quinta Coppa San Martino sarà aperta a tutti i tesserati dell’Acsi Ciclismo, della FederCiclismo e degli Enti firmatari della Convenzione Coni. Il circuito di 24,5 km sarà ripetuto quattro volte, per un totale di 100 chilometri: solo gli atleti di terza fascia, SuperGentlemen e Donne effettueranno tre giri.

La prima partenza è fissata per le 9.45; al completamento del primo passaggio, partiranno anche gli atleti di terza fascia.

L’opportunità di fare velocità è assicurata: si tratterà di una prova nella quale l’abilità di corsa, la potenza e lo spunto in rapidità faranno la differenza, trattandosi di un percorso pianeggiante e con diversi rettilinei molto lunghi.

Per chi non abbia approfittato della pre-iscrizione on line, sul sito www.helphaiti.it. le iscrizioni saranno possibili a partire dalle 8 di domenica 3 aprile presso la sede di Pane Condiviso, in piazza della Chiesa a Passons, a due passi dallo striscione di partenza e arrivo.

Nel post gara, ci sarà il pasta party offerto da Help Haiti per tutti i partecipanti alla quinta edizione della Coppa San Martino. Un’opportunità di gustarsi l’ospitalità del Friuli e un pasto caldo, ideale per rifocillarsi subito dopo lo sforzo agonistico, dentro un ambito festoso che sarà allietato da intrattenimento e una festa colorata, nella quale anche i bambini presenti avranno modo di divertirsi e di sentirsi coinvolti.

Inoltre, tutti i ciclisti che si iscrivono alla Corsa del 3 aprile, avranno di diritto un numero (ovviamente previa iscrizione) nella griglia rossa di partenza della Granfondo Corsa per Haiti, la regina degli eventi griffati Help Haiti, a calendario per il 15 maggio 2022, con partenza ed arrivo a Cividale del Friuli. A disposizione dei partecipanti ci sarà anche un servizio di fisioterapia.

L’invito della Chiarcosso Help Haiti è esteso soprattutto a tutti gli amatori e gli agonisti tesserati Acsi del Nord Est. Passons è alle porte di Udine, facilmente raggiungibile in autostrada: in loco sono presenti parcheggi, nelle vicinanze c’è il Città Fiera e l’Ente Fieristico, lo stadio Friuli, il parco del Cormor, il biotopo dei prati del Lavia, lo storico Parco del Beato Bertrando. C’è dunque tutto per vivere una straordinaria domenica di sport e di amicizia, in un territorio unico, tutto da scoprire e da gustare.