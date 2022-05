Asu quarta alla Final Six di ritmica

Hanno dovuto tener testa al gigante Fabriano (al sesto scudetto consecutivo) e sono state meravigliose. Le farfalle della ritmica targata Associazione Sportiva Udinese, in occasione della Final Six che si è tenuta a Folgaria, ce l’hanno davvero messa tutta ottenendo il "personal best" di squadra, con 113.350 punti, e classificandosi quarte.

"E' stata una bellissima prova – ha commentato il direttore generale di Asu, Nicola Di Benedetto, presente in campo gara – è emozionante vedere delle atlete così talentuose e capaci di raggiungere questi risultati attraverso il quotidiano impegno. Ci fanno ben sperare nel futuro e ci rendono sempre più convinti che investire sul territorio e sulle giovani generazioni è la scelta giusta".

La finalissima del campionato di A1, peraltro, ha visto anche esordire la giovanissima e promettente Isabel Rocco, fino a oggi riserva della compagine bianconera: "Isabel ha solo 14 anni, è del 2008, ma ha davvero un enorme potenziale e in questo suo debutto sulla pedana più prestigiosa, lo ha dimostrato", ha spiegato Spela Dragas che allena la squadra insieme a Magda Pigano, Carlotta Longo e alla coreografa Laura Miotti. "Ha fatto una palla senza grossi errori e con grandissimi margini di miglioramento. Detto questo ha ottenuto ben 26.400 punti, uno dei migliori risultati di tutto l’anno. In pedana è stata bellissima e si è fatta notare, tanto che non escludo possa entrare anche lei nella squadra junior per gli europei 2022/23".

In ogni caso, ha proseguito l’allenatrice "ogni ragazza ha fatto il suo, al massimo delle capacità", come Elena Perissinotto che "ha eseguito il più bel cerchio dell'anno, con tutte le difficoltà perfettamente realizzate, tanto da ottenere il suo personal best: 28.000 punti".

Personal best (28.350) pure per Isabelle Tavano al nastro: "Anche lei è stata davvero brava e come hanno detto tutti in campo gara, ha fatto un enorme passo avanti".

Di spessore anche le clavette di Tara Dragas: "Ha fatto una gara intelligente, senza perdere l'attrezzo, nonostante non sia il suo 'prediletto'. Dopo un'ottima partenza ha un po' rallentato, omettendo alcune difficoltà, e proprio questo non le ha consentito di superare i 31 punti. In ogni caso 30.600 è un ottimo risultato con il quale ha superato la precedente prova con le clavette, nella quale non aveva raggiunto i 30 punti".

Insomma, la squadra, la più giovane del campionato, promette bene: "Le ragazze hanno fatto una bella prova, sono cresciute gara dopo gara e hanno raccolto i frutti del duro lavoro e dei sacrifici fatti in palestra. Con il totale ottenuto nelle qualificazioni sarebbero arrivate 3’. Siamo molto orgogliose di loro", ha chiuso Dragas.

A esibirsi a Folgaria c’era anche Alice Del Frate, atleta dell'accademia, protagonista nell’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, che ha emozionato il pubblico!