Asu, successo per i corsi di approfondimento sportivo

Centoquarantadue atleti la settimana. Venticinque tra tecnici e collaboratori impegnati quotidianamente nella gestione dei bambini e dei ragazzi (dai 6 ai 14 anni) e dei “Cuccioli in movimento” (4 e 5 anni).

I corsi di approfondimento sportivo (scherma, ginnastica artistica femminile, maschile, ritmica, corso multisport) targati Associazione Sportiva Udinese, e avviati lo scorso 15 giugno, sono stati un successo!

Una formula nuova, quella proposta nell’estate 2020 da Asu, che è risultata essere vincente (rispetto ai centri estivi dell’anno passato si è registrato un +14% di iscrizioni), tanto che la polisportiva ha deciso di prolungarli di una settimana.

Originariamente si sarebbero dovuto concludere venerdì 4 settembre, "ma viste le molte richieste abbiamo deciso di proseguire una settimana in più, fino all’11, fino al rientro a scuola", ha fatto sapere il direttore generale della polisportiva, Nicola Di Benedetto, che ha anche voluto sottolineare quanto sia stato determinante, per la buona riuscita di queste attività, il coinvolgimento di tutto lo staff: "Devo dire grazie a tutti, tecnici, collaboratori, segreteria. È innegabile che siano stati mesi complicati, abbiamo dovuto reinventare spazi, orari, attività. Abbiamo dovuto implementare il regolamento per adeguarci, giustamente, alle norme per il contenimento del Covid-19, e devo dire che senza il contributo di tutti, questo non sarebbe stato possibile".

Intanto si pensa già alla nuova stagione. Nei prossimi mesi dovrebbero ripartire anche i campionati (con la ritmica in A1 e l’artistica maschile in A2) ma anche i corsi per gli iscritti Asu. "Stiamo cercando di programmare tutto nel minimo dettaglio, con senso di responsabilità e attenzione al rispetto della normativa. Non è facile, siamo abituati a lavorare con numeri elevati, ma ripartire in sicurezza è senza dubbio la parola d’ordine per Asu in questo 2020. I corsi estivi sono stati un buon banco di prova, i risultati sono dalla nostra", ha chiuso Di Benedetto.