Asu, un contagio tra gli atleti

A seguito della positività di uno dei suoi atleti, l'Associazione Sportiva Udinese ha attuato tutti i protocolli previsti. La criticità è così subito rientrata e le attività riprenderanno con regolarità da lunedì, come spiegato Alessandro Nutta, presidente di Asu: “Venuti a conoscenza della positività di uno dei nostri atleti, abbiamo prontamente applicato il nostro protocollo interno, realizzato in linea con quanto stabilito da Coni, Federazioni e altri enti preposti. Abbiamo sospeso, in via precauzionale, tutte le attività dei gruppi che potrebbero aver avuto qualche contatto con l’atleta e dato comunicazione alle famiglie".

"Abbiamo immediatamente provveduto a far fare ai nostri tecnici il tampone. Il risultato, arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, ha dato esito negativo. Sentita l'azienda sanitaria, a seguito della valutazione del caso, la stessa non ha ritenuto necessario decretare la quarantena, ne sottoporre altri al tampone. Il protocollo ha pertanto funzionato. Per questa ragione le attività dei gruppi interessati riprenderanno regolarmente da lunedì 12 ottobre", conclude Nutta.