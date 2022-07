Atletica San Martino, di corsa verso i Mondiali

Non un arrivo, ma un nuovo punto di partenza. La strada intrapresa conduce a ulteriori progetti sportivi per valorizzare il territorio. L’ultimo, importante trampolino di lancio è il superamento a pieni voti dei Campionati italiani Master di corsa in montagna organizzati a Meduno dalla locale Polisportiva e da Atletica San Martino.

Il successo organizzativo è stato sancito unanimamente dalla Federazione Mondiale (WMRA) nella persona del Presidente Tomo Sarf, oltre che dalla Fidal nella persona del consigliere federale Gianfranco Lucchi, e da European Masters Athletics con il vice President Competition Giovanni Tracanelli.

Tant’è che quel trampolino apre le porte alla candidatura per l’organizzazione del campionato mondiale master Off Road (corsa in montagna uphill e trail running) 2025 a cura di Atletica San Martino presieduta da Franco Cristofoli, che porterebbe sui sentieri di Meduno e della valle i migliori atleti master provenienti da tutti i continenti.

Per presentare la candidatura c’è una procedura da seguire. A breve sarà inoltrata alla Fidal una lettera di manifestazione di interesse per la candidatura all'evento iridato, cui farà seguito, una volta ottenuto il benestare della Federazione, la stesura di un dettagliato dossier che la stessa Federazione inoltrerà a WMRA per le valutazioni e le successive determinazioni. Ai fini della decisione finale conterà certamente anche il parere di Tomo Sarf, che ha già potuto constatare di persona la bontà del progetto.

Il dossier dovrà contenere una presentazione dell'evento, comprese le criticità legate soprattutto alla limitata capacità ricettiva, e le possibili soluzioni. La ridotta capacità ricettiva di Meduno potrebbe però rappresentare anche un elemento positivo per la pedemontana pordenonese: dare ospitalità ad atleti e accompagnatori provenienti da tutto il mondo potrebbe rappresentare una splendida vetrina per tutte le cittadine dell'area.

Nel frattempo Atletica San Martino non starà a guardare: sono già in fase di studio e realizzazione altri progetti tra cui la cronoscalata di sabato 6 agosto per valorizzare le bellezze della vicina Val D'Arzino. Si lavora anche per organizzare altri campionati italiani, sia in montagna sia su strada, nel corso del 2023 e del 2024, e per promuovere la candidatura iridata e del territorio in occasione dei Mondiali 2022 in Irlanda e 2023 a Madeira, degli Europei 2023 in Svizzera e nuovamente a Madeira nel 2024.

La società di Cristofoli si dimostra competitiva anche “sul campo”: sabato 2 luglio si è infatti laureata campione regionale di corsa in montagna sia nel settore maschile (e non è una novità) sia, per la prima volta, in quello femminile. E lo ha fatto a Paluzza, nella "tana" della US Aldo Moro, organizzatrice dei campionati e specializzata nella corsa in montagna. E’ l’ennesima conferma del feeling per la montagna, sia a livello organizzativo che agonistico, dell’Atletica San Martino.