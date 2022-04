Attesa per l’Mtb Cà Neva Trophy

Sarà un weekend lungo, per gli organizzatori de La Roccia Team, quello del 24 e 25 aprile, perché fra domenica e lunedì andrà in scena l’Mtb Cà Neva Trophy, quest’anno promosso all’interno dell’Italia Bike Cup della quale costituirà la quarta tappa.

Attesi almeno un migliaio di biker sparsi fra le varie categorie assolute e amatoriali: domenica saranno proprio questi ultimi i protagonisti insieme alle gare delle categorie giovanili valide come Top Class regionale; il giorno dopo spazio ai campioni del fuoristrada, per un nuovo capitolo della Challenge che sta appassionando il settore.

Anche quest’anno ci saranno grandi interpreti internazionali, esattamente come avvenne nel 2021 quando la prova friulana è stata davvero una tappa di Coppa del Mondo. Il percorso è stato confermato, ma sono stati apportati alcuni miglioramenti per renderlo ancora più filante. La sua lunghezza è di 4,7 chilometri, per un dislivello di 170 metri. Epicentro della corsa sarà piazza del Carmine a Caneva: domenica 25 si comincerà con le gare Master, dalle 9.15, mentre quelle giovanili scatteranno dalle 13.15. Lunedì spazi agli assoluti: alle 10 la gara Junior maschile, alle 12.30 tutte le categorie femminili e alle 15 la prova Open maschile.

Il costo delle iscrizioni per tutte le categorie è di 20 euro da versare al momento della verifica tessere. Sul sito della società organizzatrice sarà possibile anche trovare le soluzioni più idonee per la sistemazione logistica. A Stevenà di Caneva è già tutto pronto ad accogliere le tante società di biker per un altro capitolo di una storia, quella dell’Italia Bike Cup, che si sta facendo sempre più appassionante.

Qui tutte le informazioni