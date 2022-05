Attesa per la Trieste Spring Young

Pochi giorni alla Trieste Spring Run, la mezza maratona in programma a Trieste domenica 8 maggio, con un percorso che non ha eguali, tra storia e mare. Una manifestazione messa a punto dall’Apd Miramar in sinergia alla Trieste Atletica Asd, che quest’anno, dopo “l’edizione zero” del 2021 dove si tenne solo la mezza maratona causa protocolli prevenzione covid, si presenta arricchita di tre corse: Trieste Spring Young, la Corsa degli Eroi, e la Trieste Family Spring Run.

Si parte giovedì 5 maggio, con start alle 10, quando piazza Unità d’Italia sarà invasa dall’entusiasmo e dall’energia contagiosa dei protagonisti della Trieste Spring Young, grazie al fondamentale sostegno della Fondazione CRTrieste.

Un migliaio tra bambine e bambini delle scuole materne ed elementari triestine, parteciperanno a mini contest di corsa e attività̀ motorie dove tutti saranno protagonisti.

Sabato 7 maggio, con start alle 18 da piazza del Ponte Rosso, la scena se la prenderanno i personaggi mascherati della prima edizione della Corsa degli Eroi, la gara podistica non competitiva di 4 km in cosplay e in maschera per adulti e bambini. Un appuntamento, dove si potrà correre, camminare, ballare con un’unica regola da rispettare, quella di partecipare mascherati.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Vitamina T ed è la tappa di apertura del Festival culturale “Approdi Futuri”. Le iscrizioni si possono effettuare online, oppure direttamente a Piazza del Ponterosso il giorno stesso della corsa.

La gara non prevede un pagamento ma una devoluzione volontaria per sostenere il progetto “Atleti Anche Noi”, ideato da Trieste Atletica e dedicato alla promozione sportiva tra i ragazzi e le ragazze con disabilità intellettivo relazionali.

Al termine della serata saranno premiati i “costumi più atletici”, ovvero i primi arrivati oltre ai cosplayer distintisi come “miglior personaggio maschile”, “miglior personaggio femminile” e “miglior cosplay di gruppo”.

Domenica 8 maggio sarà la volta della Trieste Family Spring Run, la corsa di 7 chilometri non competitiva, con il via alle 10 dal Parco del Castello di Miramare e l’arrivo a Ponterosso. Si potrà correre, camminare, pattinare, spingere il passeggino, mentre le bande musicali allieteranno gli atleti con le loro note.

Le iscrizioni alla Trieste Family Spring Run si potranno effettuare sul sito della manifestazione, oppure direttamente in loco, alla Sala Agorà del Molo Quarto, centro nevralgico dell’evento.

Queste le giornate e gli orari: giovedì 5 maggio dalle 16 alle 19, venerdì 6 maggio dalle 10 alle 20 e sabato 7 maggio dalle 10 alle 20, oppure direttamente sul sito della manifestazione.

Infine la gara principe, la mezza maratona, la Trieste Spring Run, in programma domenica 8 maggio, con start alle 9.30 dalla piazza di Aurisina, e l’arrivo nel cuore di Trieste, a Ponterosso, dove si scoprirà chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro.

Lo scorso anno a brillare sono stati: Michele Palamini, 1:04:37 il suo tempo, e Francine Niyomukunzi, che ha fermato il cronometro a 1:13:55. Chi vincerà quest’anno? È possibile iscriversi alla 21K entro giovedì 5 maggio.

Per iscrizioni e informazioni: www.tristespringrun.com