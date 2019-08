Attesa per Let’s Go Triathlon a Grado

Let’s Go Triathlon Grado 2019 nella sua 21esima edizione supera se stesso: ha raggiunto il sold out il Triathlon olimpico no–draft di sabato 31 agosto, gara Gold del rank nazionale, cioè inserita tra i migliori eventi di triathlon nazionali. Vi prenderanno parte 650 atleti, provenienti dal Triveneto e da varie regioni italiane, da Austria, da Germania, da Slovenia e da Croazia. Un tutto esaurito che premia la macchina organizzativa messa in piedi dal Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon con il supporto di tanti enti, associazioni e realtà locali e con il fondamentale aiuto di oltre 200 volontari.

Una conferma anche della bellezza del percorso pensato per la gara, che permetterà ai triatleti di nuotare, pedalare e correre in mezzo alla natura, tra le bellezze di Grado e dei suoi dintorni. Let’s Go Triathlon si articolerà in tre giornate, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre: il Triathlon Olimpico sarà preceduto venerdì dalla prova del percorso con il coinvolgimento anche di associazioni amatoriali sia dell’Isola del sole che della regione e sarà seguito domenica 1 dall’Aquathlon. Un evento dalla grande valenza turistica, in quanto occasione per far conoscere le peculiarità dell’Isola del sole agli atleti ma anche ai loro accompagnatori. L’associazione promotrice è inoltre in prima linea per la solidarietà: parte dei proventi della tre giorni saranno infatti versati a sostegno di un progetto di opere pubbliche in Somalia.

Tri Bike Preview. Venerdì 30 ci sarà l’apertura ufficiale della manifestazione, alle 17.30 al Parco delle Rose, dove saranno allestiti il quartier generale della tre giorni e la zona cambio. Seguirà alle 18 Tri Bike Preview, la prova del percorso di ciclismo con le associazioni Grado isola del sole, Ciclostorici Cormons colli Brda Classic, Officina Frankenstein e La roste. Dalle 18 alle 20 potranno essere effettuate le registrazioni per il Triathlon Olimpico.

Triathlon Olimpico. Sabato 31 per gli iscritti al Triathlon Olimpico la registrazione proseguirà dalle 8.30 alle 11.30 al Parco delle Rose. Alle 12.30 ci sarà un briefing pre gara e alle 13 la partenza. Le premiazioni sono previste alle 17. Punto di forza del Triathlon Olimpico Isola del sole si conferma il percorso, particolarmente suggestivo in quanto immerso nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni. La frazione di nuoto porterà gli atleti nel tratto antistante la spiaggia GIT all'altezza del Parco delle rose, mentre quella di bici fino alla località Punta Sdobba–Caneo di Fossalon. Per la frazione di corsa il tracciato si snoda tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.letsgotriathlon.it.

Aquathlon. Domenica 1 sarà la volta dell’Aquathlon Classico, gara FITRI Bronze inserita nel circuito FVG TRI CUP che prevede di percorrere 2500 m di corsa, mille di nuoto e ancora 2500 di corsa. La registrazione degli atleti si svolgerà dalle 8.30 alle 11, il briefing tecnico alle 11.45 e la partenza alle 12. Le premiazioni sono programmate alle 13.30.

I volontari. Una così complessa macchina organizzativa non potrebbe funzionare senza il grande e prezioso impegno dei volontari. Oltre 200 quelli che con la loro presenza garantiranno la riuscita della manifestazione: si tratta dei componenti di sodalizi di Grado e del territorio, ovvero della Protezione Civile di Grado, delle associazioni Lega Navale di Grado, C.O.T.A., A.R.I. di Gorizia, A.I.P.I. di Fossalon, U.C. Caprivesi, A.S.D. Maratona Città del Vino, Kite Life Grado e del gruppo Scout di Grado.

I partner. La manifestazione è realizzata grazie al patrocinio del Comune di Grado, alla fondamentale collaborazione di Grado Impianti Turistici, al supporto di Regione, Promoturismo FVG, CONI, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e degli sponsor, ovvero quello principale Radenska di Marzoli&Nanut Gorizia e BCC Staranzano Villesse, AUDI Eurocar, Grand Hotel Astoria, VOLCHEM Integratori, PM Service, DANA Sport e La Ciacolada.

La viabilità. Come ogni anno il pubblico di appassionati, amanti dello sport, curiosi e turisti potrà assistere e trasmettere entusiasmo agli atleti disponendosi lungo la spiaggia oltre che lungo le strade del centro cittadino dell’Isola del Sole e della laguna. Dalle 13 alle 16 per chi proviene da Monfalcone Grado sarà raggiungibile con deviazione per San Lorenzo di Fiumicello in località Fossalon, mentre la strada SR352 da e per Aquileia non sarà interessata dai percorsi gara e pertanto sempre transitabile.