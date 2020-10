Attraversa sulle strisce, investita dall'auto

Incidente stradale nella prima serata di ieri, lungo via Nuova, in comune di San Vito di Fagagna. Erano da poco passate le 20 quando il conducente di una vettura, una donna della zona, ha urtato una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Per fortuna quest'ultima non è rimasta ferita in maniera grave. Rovinata sull'asfalto, è stata soccorsa dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova.

È stata accolta al Pronto soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli. Rilievi e accertamenti dei Carabinieri della Stazione della Città dei Prosciutti. Illesa la conducente della vettura, che si è subito fermata per prestare aiuto e chiamare il 112.