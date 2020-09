Aurelio De Laurentiis positivo al Covid

Sta suscitando clamore e perplessità tra i club di serie A la notizia della positività al Covid 19 del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il massimo dirigente del club partenopeo ieri mattina ha partecipato a Milano all'assemblea della Lega. All’appuntamento erano presenti presidenti e dirigenti di tutte le 20 società di A: per l’Udinese, di prassi, a questo appuntamento partecipa il vice presidente Stefano Campoccia, ma la società friulana non conferma la sua presenza ieri a Milano.

Durante i lavori non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento. De Laurentiis, però, ha pranzato poi con altri presidenti dei club di serie A. E non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all'uscita dall'albergo. Oltre a De Laurentiis, alcuni altri dirigenti non hanno utilizzato alcuna protezione né all'ingresso all'Hotel Hilton né all'uscita.

A questo punto dovrebbero scattare le procedure obbligatorie per chi è entrato in contatto con De Laurentiis, compresi gli altri presidenti e dirigenti dei club. Anche su questo punto, dall’Udinese non giunge alcuna dichiarazione.