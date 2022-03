Aviano, attesa per gli Italiani di Ciclocross

Cresce l’attesa per i Campionati italiani Master di corsa campestre che domenica 20 marzo si svolgeranno ad Aviano. Al centro sportivo Visinai, sede della rassegna tricolore, è già disponibile il tracciato di gara. L’area è stata oggetto di un intervento del Comune di Aviano che ha sistemato i campi sportivi nella zona in cui saranno posizionati partenza e arrivo.

L’apertura ufficiale del percorso è prevista per le 17 dell’8 marzo, in occasione del secondo raduno master organizzato dal Comitato regionale Fidal, ma il tracciato dove fra tre domeniche saranno assegnate le maglie tricolori è già disponibile per gli allenamenti.

E' la prima volta che la Federazione Italiana di Atletica Leggera assegna al Friuli Venezia Giulia la massima rassegna nazionale di corsa campestre per gli over 35. Per l’Atletica Aviano si tratta, invece, dell’ennesima esperienza organizzativa a livello tricolore, dopo che il Piancavallo ha ospitato, con successo, nel 2007, 2011 e 2018 la massima rassegna nazionale master di corsa in montagna.

I campionati italiani master assegneranno sia i titoli individuali che di società. Prevista un’ampia partecipazione da tutta Italia: le iscrizioni saranno aperte sino al 14 marzo. La rassegna è inserita nel contesto del 10° Cross della Pedemontana Pordenonese che, sabato 19 marzo, comprenderà anche la tappa inaugurale del Grand Prix Giovani Outdoor Running, classica rassegna a livello triveneto dedicata al mezzofondo under 18 nelle sue varie coniugazioni (cross, strada, montagna).

L’Atletica Aviano lancia intanto il conto alla rovescia anche in vista dei due grandi appuntamenti estivi che si terranno al Piancavallo: la 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo, in programma il 26 giugno, e la Panoramica delle Malghe, in calendario per il 17 luglio.

Le iscrizioni sono aperte dall'1 marzo attraverso la piattaforma Endu/Mysdam. Gli appassionati della corsa in ambiente naturale troveranno al Piancavallo percorsi parzialmente rinnovati, grazie al lavoro di riqualificazione della sentieristica che il Comune di Aviano ha programmato a partire dalla primavera, così da rendere i tracciati ancora più facilmente percorribili.