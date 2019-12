Banelli cambia le sorti di Quadrifoglio-Snua

SERIE A2. I fagagnesi della Quadrifoglio s’impongono a Tiezzo contro la Snua per 17-10, grazie a un’importante rimonta. L’incontro, dopo i tiri di precisione, infatti, era sull’8-7 per i pordenonesi. Ma due pallini di Giuliano Banelli – il primo di salvezza nell’individuale contro Gigante che gli ha permesso di annullare la giocata e di vincere alla mano seguente la partita, il secondo nel tiro di precisione che dalla parità ha regalato la vittoria - hanno dato un altro parziale ai collinari passati a condurre per 8-11. Anche Marco Mezzarobba ha dato il suo importante contributo, con sei punti messi in saccoccia che valgono il successo.

Come un rullo anche Marco Zufferli del Cussignacco, che con i suoi otto punti messi in tasca ha dato un ottimo contributo alla vittoria degli udinesi (16-11) contro gli isontini del Villaraspa. La Maxim di Pasian di Prato trova solo tre punti a Pederobba (3-24); il Tre Stelle non va oltre l’8-19 contro il Chiesanuova. Marenese sempre imbattuta: vince 17-10 anche contro il Dolada.

Classifica alla 8° giornata: Marenese 16, Dolada e Pederobba 12, Quadrifoglio e Cussignacco 10, Chiesanuova 8, Snua e Villaraspa 4, Maxim e Tre Stelle 2.

Sabato (dalle 14.30) l’ultima di andata: a Fagagna big match tra Quadrifoglio-Cussignacco, a Monfalcone Villaraspa-Marenese, a Buttrio Maxim-Snua, Dolada-Tre Stelle, Chiesanuova-Pederobba.

PROMOZIONE. La quinta giornata di Lega Pro chiude con i seguenti risultati: nel girone A, Nuova Del Corno-Buttrio 16-6, Fortitudo-Gtn Laipacco 16-6, Tagliamento-Adegliacchese 11-11, riposato Muggia Bocce; classifica: Muggia Bocce 8, Fortitudo 6, Adegliacchese e Nuova Del Corno 5, Tagliamento 4, Buttrio 2, Gtn Laipacco 0. Nel girone B: Veronica-Spilimberghese 10-12, Le Valli-Granata 13-9, Sant’Antonio-Cornudese 13-9.

Classifica: Granata, Le Valli e Sant’Antonio 6, Spilimberghese 4, Veronica 2, Cornudese 0.

Sabato (ore 15) il girone A gioca: a Cussignacco Gtn Laipacco-Muggia Bocce, a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Adegliacchese, a Vidulis Tagliamento-Fortitudo, riposa Buttrio; nel girone B giocano: a Spilimbergo Spilimberghese-Le Valli, Granata-Sant’Antonio, Cornudese-Veronica (rinviata al 11 gennaio).

SERIE A FEMMINILE. Nel doppio appuntamento dello scorso weekend le ragazze del Buttrio raccolgono solo due punti, vincendo per 17-7 contro l’Auxilium mentre contro la Borgonese hanno perso 9-15.

Gli altri risultati: Saranese-Auxilium 18-6, Saranese-Borgonese 12-12 e Bassa Valle-Forti Sani 16-8. Classifica dopo 5 giornate: Borgonese 9, Saranese 5, Buttrio e Forti Sani 4, Auxilium e Bassa Valle 3.