Barcolana 52 a quota 1.424 iscritti

È 1.424 il numero ufficiale degli iscritti alla Barcolana 52: in corso ci sono ancora una serie di controlli organizzativi sulle liste degli equipaggi, ma questo risulta essere il dato ufficiale. “Siamo onorati - ha dichiarato il presidente della SVBG, Mitja Gialuz - di avere a questa speciale edizione della regata un numero così elevato di iscritti. Un numero che è collegato non solo alla effettiva partecipazione, ma alla volontà degli armatori di essere parte, anche solo nominalmente, di questo evento. Abbiamo tante testimonianze di persone che sanno di non poter raggiungere Trieste per regatare ma hanno voluto iscriversi comunque, ricevere i materiali della regata, per essere con noi”.

Se per una parte della flotta si tratterà di una partecipazione simbolica, c’è chi già si allena - e da giorni - per la Barcolana. Stamani alle 9.30, puntuale come ogni anno, è partita la regata Bernetti organizzata dalla Società Nautica Pietas Julia, considerata l’anticipo di Barcolana e l’occasione per l’ultimo test in vista della regata. Alla regata-prologo hanno partecipato due dei “big”, candidati in vista della vittoria assoluta, Arca SGR e Way of Life: il duello ha visto Arca SGR vincere la prova con grande decisione, mostrando piglio e determinazione, ma anche caratteristiche dello scafo più adatte alle condizioni meteo di libeccio che hanno monopolizzato oggi il Golfo di Trieste, rendendo molto impegnativa la prova per i circa 140 scafi al via.

IN MARE / MELGES 24, UN ACT4 ECCEZIONALE, VINCE PETER KARRIE SU NEFELI - Condizioni meteo molto impegnative in Golfo hanno portato a un inedito Act 4 del circuito europeo Melges 24 organizzato dalla Società Triestina Sport del Mare nell’ambito degli eventi collegati a Barcolana. Oggi si è disputata una sola prova con vento di scirocco poi girato in libeccio e onda formata. Condizioni poco adriatiche e assolutamente impegnative per i 19 equipaggi provenienti da cinque Paesi: la vittoria va al tedesco Nefeli con al timone Peter Karrie (Segel Club Rheingau) che chiude a pari punti con l’equipaggio triestino capitanato da Michele e Diego Paoletti con Giovanna Micol, Pietro Perelli e Giulia Pignolo a bordo, secondo sulla base della classifica avulsa. Terza piazza, e primo posto Corinthian, per Luis Tababochia, sullo scafo con bandiera tedesca White Room, quarto posto per Arkanoé by Montura di Sergio Caramel.

IN MARE / BARCOLANA FUN BY SIRAM VEOLIA, GRANDE SUCCESSO E POSTI ESAURITI PER IMPARARE A VOLARE SULL’ACQUA - Grande successo per Barcolana FUN by Siram Veolia: i posti disponibili per imparare a navigare sui foil a bordo dei Persico 69F sono infatti esauriti, dimostrando il grande interesse nei confronti di questa nuova disciplina.

E-SAILING/ OFFSHORE GENOVA-TRIESTE, IN TESTA IL FRANCESE CASSOULETISF, ARRIVO FORSE GIÀ DOMANI - Le eccezionali condizioni meteo di questi giorni, con una combinazione di libeccio e scirocco che ha soffiato anche nell’ambiente digitale della Genova-Trieste Regatta 2020 ha fatto velocizzare la prova offshore, il cui arrivo a Trieste potrebbe concretizzarsi già tra la notte e domani.

Dopo tre giorni di navigazione in una flotta compatta, l’Adriatico ha permesso di delineare i potenziali protagonisti del rush finale. L’attenzione è tutta rivolta alle prime cinquanta imbarcazioni, dalle quali dovrebbe emergere il vincitore. La scelta tattica determinante, nell’ambiente digitale come in quello reale, è la rotta di avvicinamento verso Trieste: scegliere la risalita lungo la costa italiana, o favorire la “rotta croata”, attualmente scelta dalla maggior parte dei velisti francesi in gara? In testa, a metà pomeriggio, risultava il francese Cassouletisf, primo italiano Martinell0, quarto assoluto alle 15 di oggi, a sole sei miglia nautiche dal primo.

Intanto, i partecipanti (compresi quelli partiti con ampio ritardo, con il puro obiettivo di essere parte dell’evento senza ambire al podio) hanno superato i ventimila. “Questo evento - ha dichiarato il presidente Mitja Gialuz - ha davvero sorpreso tutti, sia per il numero di partecipanti sia per l’interesse che ha riscosso: un interesse che ha coinvolto gli e-sailors ma pure il pubblico più legato alla vela in mare, che ha così scoperto quanto la tattica di regata si possa applicare anche su un simulatore. Ora, con il Salone di Genova, lo YCI e la FIV l’obiettivo è di guardare avanti al 2021, per affiancare alla regata digitale anche un evento in acqua, con lo stesso spirito e potenzialità”.

L’evento di e-sailing è organizzato da Confindustria Nautica, Barcolana, Saloni Nautici, YCI, SVBG e assieme alla FIV vuole essere un ponte tra Genova e Trieste, le due città che in questo inizio di ottobre hanno portato l’Italia che produce e organizza eventi velici al centro dell’attenzione mondiale.

A TERRA / TUTTO PRONTO PER BARCOLANA - UN MARE DI RACCONTI, TRA MIRAMARE E CAFFÈ STORICI - L’inaugurazione di “Barcolana - un mare di racconti”, l’evento culturale che parla di mare, vela e viaggio, è in programma domani alle 17 al Castello di Miramare: “Abbiamo scelto il castello di Miramare - ha spiegato Mitja Gialuz - perché è un posto simbolico per parlare di mare e raccontare storie di vela. La storia stessa del Castello, di Massimiliano e Carlotta, è indissolubilmente legata al mare”.

La prima delle navigazioni raccontate è in programma domani, lunedì 5 ottobre alle 17: a raccontarla, assieme ad Alessandro Mezzena Lona, è Andrea Ricolfi, che presenta al pubblico “L’ultimo Marinaio”, edito da Garzanti. Il romanzo parla di un’isola immaginaria del Mar di Norvegia, Noss, e della storia di Matias, la cui formazione e il cui destino saranno indissolubilmente legati all’aver ricevuto dal padre in eredità una piccola barca il legno, il Marlin. Sarà partendo da quello scafo, che lui non sa governare, che prenderà forma il suo sogno: dare vita a una scuola di vela. E partendo da lì scoprirà, sospeso tra gioia e dolore, il suo posto nel mondo.

“Iniziamo il nostro Festival - ha commentato Alessandro Mezzena Lona - da un luogo simbolico e da un autore strettamente legato a Trieste, che dal nostro mare è stato ispirato lavorando qui, alla Scuola Superiore di studi avanzati. Partiamo per il nostro viaggio da Miramare e da un romanzo dove la barca è al centro di una vita, come per molti triestini, e come per tutti i partecipanti alla Barcolana”.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi sul sito ufficiale di Barcolana.

A TERRA / IN ARRIVO QUESTA NOTTE L’INSTALLAZIONE ARIA DI STEFANO CONTICELLI - È attesa per questa notte alle 3 in piazza dell’Unità ARIA, l’installazione realizzata dall’artista Stefano Conticelli. La grande opera, misura 4 metri di lunghezza per 1,70 di larghezza, è stata realizzata nelle ultime settimane da Stefano Conticelli partendo da un unico, bellissimo, blocco di marmo proveniente dalle cave di travertino Morelli e lavorando acciaio Corten per riprodurre le vele. L’installazione Aria arriva a Trieste con un messaggio dell’artista, che la raggiungerà in tempo per l’inaugurazione, in programma l’8 ottobre: “È stato per me - ha scritto Stefano Conticelli - un passo naturale dedicare alla Barcolana questo lavoro d’ARIA, vento, mare, ispirato dalla bellezza di Trieste e del vostro orizzonte. Un orizzonte di grande bellezza che si può superare solo andando, con l’immaginazione, verso quella linea sottile, impercettibile: la linea dei sogni. Grazie per la vostra accoglienza, ho lavorato con grande passione a quest’opera con l’intenzione, insieme con voi, di proteggere il nostro patrimonio naturale e porre l’attenzione sulla possibilità che ha ciascuno di noi di contribuire a questo”. Aria sarà posata nella notte in piazza Unità, e sarà inaugurata al tramonto dell’8 ottobre. Una versione più piccola dell’opera sarà donata alla SVBG e posizionata nella sede di Barcola.

INSHORE: DOMANI AL VIA LE QUALIFICAZIONI DELLA BARCOLANA E-SAILING CUP - Dopo due giorni di allenamenti e test nell’e-golfo di Trieste e a bordo della e-Barcolana50, domani si entra nel vivo con le qualificazioni della Barcolana e-sailing Cup: da lunedì a mercoledì tutti gli appassionati potranno misurarsi nelle qualificazioni, iscrivendosi gratuitamente e partecipando alle regate virtuali che si disputano nella copia del Golfo di Trieste (con tanto di Castello di Miramare, Faro della Vittoria e waterfront della città) a bordo della Barcolana50. Si tratta di prove a bastone, governate da un algoritmo che permette ai migliori di progredire nel tabellone con l’obiettivo di accedere alla finalissima di venerdì 9 ottobre. In palio per i tre velisti sul podio un premio in denaro. Per partecipare basta accedere alla piattaforma www.virtualregatta.com scegliendo poi le regate inshore. A quel punto la Barcolana e-sailing CUP apparirà nel menù delle virtual regate attualmente in corso in tutto il mondo.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

Online - Barcolana e-sailing Cup

Online - Barcolana e-sailing Offshore Genova-Trieste Regatta 2020

Online - II Campionato Italiano E-Sailing @Barcolana

Dalle 15 alle 18 Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste - Mostra "Plastic Ocene - l'antropizzazione del mare"

Dalle 17 alle 18 - Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste - Laboratori per bambini con WWF AMP Miramare - La balenottera mangiona (età 5-7 anni)

Ore 17 Online - Barcolana Job Restart - Nuove rotte: la sfida della cittadinanza digitale per scuole e famiglie

Ore 17 al Castello di Miramare - Barcolana un mare di racconti - Andrea Ricolfi presenta il libro “L’ultimo marinaio”