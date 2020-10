Barcolana 52, i pretendenti alla Coppa affilano le armi

Con l’apertura, alle 10 di stamani, del Villaggio Barcolana in piazza dell’Unità, Barcolana52 presented by Generali entra nel vivo e si prepara in sicurezza al lungo fine settimana di regate ed eventi. La città entra nello spirito e anche le barche candidate alla vittoria affilano le proprie armi. Prima di tutte, EWOL Way of Life che stamani, con un video sui social e un comunicato stampa, ha annunciato la presenza di un timoniere d’eccezione.

A condurre EWOL in questa edizione della Barcolana sarà Robert Scheidt, il quarantasettenne brasiliano, che nel 2021 parteciperà alla sua settima olimpiade. Scheidt ha un palmares unico: cinque ori, due argenti e un bronzo alle Olimpiadi, e 13 titoli mondiali. Nel pomeriggio il team EWOL, vincitore dell'edizione 2019, ha ufficialmente restituito il trofeo per il primo assoluto nel corso della tradizionale cerimonia svoltasi nel cuore del Villaggio Barcolana in Piazza Unità davanti allo spazio della Regione Friuli Venezia Giulia. Un gesto simbolico, che rimette in palio il titolo di primo arrivato e riapre la sfida per la vittoria.

Sempre in mare, la giornata ha visto ancora protagonisti i Persico 69F di Barcolana FUN Siram Veolia: dopo le uscite di ieri alla ricerca della raffica perfetta di Bora, oggi si sono svolte le attività con gli appassionati di vela che vogliono imparare la tecnica dei foil. In tre giorni saranno oltre cinquanta le persone che potranno imparare, grazie a Siram Veolia, questa nuova tecnica di navigazione. Intanto in Golfo è approdato oggi anche lo showcase Nastro Rosa Tour 2021: tre giorni di regate ed esibizioni con i trimarani DIAM 24 e i kite-foil visibili da terra. Ieri si era conclusa anche la regata Venezia-Trieste per i tre equipaggi degli L30: la vittoria dell’assaggio di quello che sarà il Nastro Rosa Tour 2021 è andata ad Alberto Bona e Cecilia Zorzi.

LAND ROVER ROAD TO BARCOLANA - Tra gli ospiti di Barcolana attesi in questi giorni c’è anche Vittorio Bissaro, bronzo all’Europeo Nacra 17 solo pochi giorni fa in Austria, nella veste di Ambassador per Land Rover: domani pomeriggio effettuerà un eccezionale Clinic a bordo della Barcolana50 ai tre giovanissimi atleti triestini qualificati per gli Europei Optimist. Land Rover Road to Barcolana - questo il nome dell’evento - vedrà protagonisti Lisa Vucetti, Tommaso Geiger e Giuseppe Montesano, pronti a carpire i segreti di un giovane campione. Leggi il comunicato stampa completo relativo all’iniziativa.

PIAZZA UNITÀ - Tornando a terra, i temporary store di Barcolana e gli spazi dedicati a partner e sponsor hanno aperto stamani alle 10. Tra le attività dedicate al pubblico “Una giornata leggera” l’ecogame che aiuta a capire quanto i comportamenti pesino sull’ambiente di EstEnergy e, su prenotazione, le degustazioni “I sapori del nostro territorio” di Despar.

STEFANO CONTICELLI RICEVUTO DAL SINDACO IN SALOTTO AZZURRO - Stamani il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'Assessore ai Giovani Francesca De Santis hanno accolto nel Salotto Azzurro Stefano Conticelli, l'artista che ha realizzato l'installazione simbolo di Barcolana 52.

"Sono grato alla Barcolana e a tutta la città di Trieste - ha dichiarato Stefano Conticelli - per avermi dato l'opportunità di realizzare questa meravigliosa opera in marmo di travertino delle Cave di Guidonia di Morelli e acciaio Corten. Stasera alle 20 sveleremo l'installazione in Piazza dell'Unità, una delle piazze più belle del mondo, e le daremo modo di raccontarci la sua storia".

“Quando Stefano Conticelli ci ha proposto di portare la sua opera in piazza dell’Unità - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - mai avremo pensato che si sarebbe trattato di un’opera così imponente e ricca di significato. Ma come spesso accade in Barcolana, un evento capace di ispirare tante persone e unirle in una solidarietà che ben si esprime nel nostro Together, accadono cose bellissime, e questa opera unica nel suo genere, realizzata con così tanto amore e precisione ci rappresenterà quest’anno, perché ci ritroviamo in quello spirito di precisione, amore, volontà di portare a compimento un’opera grande e importante e poi nel significato più artistico di “Aria”, quella purezza che richiama la Natura, e noi, cui spetta il compito e l’impegno di proteggerla. Grazie a Stefano Conticelli, e alla sua grande sensibilità che si legge in ogni venatura di questo marmo, in ogni colpo di scalpello, una grande emozione per tutti noi”.

L’unveiling di “Aria” si svolgerà stasera alle 20.00 in Piazza dell’Unità d’Italia.

PROVVEDIMENTI ANTICOVID A TERRA - A seguito della riunione in Prefettura tra istituzioni e forze dell’ordine, sono stati definiti i provvedimenti a terra relativi all’afflusso delle persone nelle aree Barcolana. Sulle Rive, tra il molo Audace e la Stazione Marittima, l’accesso sarà contingentato a partire dalle 14.00 di sabato pomeriggio fino alla domenica alla fine della regata. Nell’area potranno stazionare contemporaneamente mille persone: saranno attivati sei varchi, quattro per entrare e due per uscire. L’accesso alla Piazza dell’Unità sarà invece libero, ma in caso di ampio afflusso verrà favorito dagli Stewart, e con l’utilizzo di tendiflex, un senso unico di percorrenza. Per quanto riguarda le regole sulle mascherine, saranno quelle previste dal DPCM, ovvero per il contesto a terra di Barcolana dovranno essere sempre indossate.

Intanto, per quanto riguarda il protocollo anti-Covid ASUGI cui devono sottostare gli equipaggi che partecipano alla regata, stamani è partita l’operatività: i velisti partecipanti in equipaggi con più di otto persone stanno inviando i propri certificati di tampone Covid negativo, e si stanno prenotando per effettuare lo screening in programma da domani mattina alle 9 al Molo IV. Su questo fronte, gli organizzatori raccomandano massima puntualità all’appuntamento assegnato, sempre con l’obiettivo di evitare la creazione di assembramenti.

INSHORE: QUESTA SERA ALLE 20 ORA ITALIANA LE SEMIFINALI - C’è grande attesa per le semifinali della Barcolana e-sailing CUP: dopo che alle qualificazioni avevano partecipato oltre 8mila appassionati, che hanno regatato in migliaia di prove nel golfo di Trieste ricostruito virtualmente, questa sera alle 20 sono in programma le semifinali, cui partecipano 20 velisti. Dalle semifinali usciranno i 10 finalisti che si scontreranno venerdì 9 alle 21, e dal Grand Final uscirà, dopo una lunghissima ed entusiasmante regata, il podio della seconda edizione della Barcolana e-sailing CUP. Semifinali e finali sono commentate in diretta sul esailing.tv.

APPUNTAMENTI DI DOMANI

Online - Barcolana e-sailing Cup

Dalle 9.00 alle 17.30 in mare - Barcolana Fun Siram Veolia

Ore 9.00 in mare - Regata Armatori Lega Navale Italiana

Dalle 10.00 alle 17.00 Molo Audace - Insieme per il mare e l’ambiente

Dalle 10.00 alle 21.00 in Piazza Unità - Villaggio Barcolana

Ore 12.30 in Infopoint Barcolana - Presentazione progetto "Audace Sailing Team"

Ore 16.00 in mare - Land Rover Road to Barcolana

Ore 17.30 Biblioteca comunale "Edoardo Guglia" di Muggia - Barcolana un mare di racconti - Federica Manzon presenta il libro “Bosco di confine”

Ore 18.00 in Piazza Verdi - Barcolana un mare di racconti - Marco Risi presenta il libro “Forte respiro rapido”