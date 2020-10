Barcolana, avviato lo screening anti Covid per gli equipaggi

Barcolana presented by Generali entra nel vivo in un venerdì di vento leggero e tante storie da raccontare. La prima è naturalmente legata alla situazione contingente: al Molo IV è partito stamani lo screening per Covid 19 dell’Azienda Sanitaria sugli equipaggi con più di 8 persone e sugli iscritti stranieri. Fino a domani alle 19 i team che si sono prenotati al call center Barcolana effettueranno il tampone rapido. Grazie al lavoro congiunto di Regione FVG, Azienda sanitaria ASUGI, Protezione Civile, saranno oltre 800 i test in programma nella giornata di oggi. I primi a sottoporsi al test, stamani, sono stati i velisti di Portopiccolo Prosecco Doc: metà dell’equipaggio del supermaxi era puntuale alle 9 all’appuntamento, l’altra metà - il team del circuito Persico 69F - si sottoporrà domani al test. Nei primi 90 minuti sono stati realizzati 128 test rapidi, senza alcun positivo rilevato. “Ancora una volta - ha dichiarato Mitja Gialuz - l’impegno di molte persone, dai volontari alle istituzioni, ha permesso a Barcolana di aprire un percorso. È stato molto complesso organizzare lo screening: si tratta del primo esempio di una strada da percorrere insieme per rendere sicuri gli eventi e per permettere che si possano realizzare. Chiediamo ai velisti di aiutarci a vincere questa sfida, presentandosi puntuali all’appuntamento e dedicando a questo passaggio il tempo e l’attenzione necessari, seguendo le istruzioni dei sanitari”.



Con vento leggero stamani continuano le attività di Barcolana FUN by Siram Veolia: sono già una ventina gli appassionati che hanno appreso i rudimenti della vela foil a bordo dei Persico 69F. Mattina foil anche per il Nastro Rosa, approdato con la sua carovana ieri a Trieste, che ha messo in acqua per una serie di esibizioni i kite surf e i piccoli catamarani.- Intanto anche l’Università di Trieste scende in barca, e lo fa grazie all’ingegno degli studenti di ingegneria. Chi l’ha detto, infatti, che il legno è “solo” il materiale delle barche tradizionali? Gli studenti della facoltà di Ingegneria Navale di Trieste hanno progettato e realizzato uno scafo di 4.7 metri di lunghezza che punta alla massima velocità: uno skiff - ovvero, una barca armata di terrazze, con un particolare design della chiglia - tutto in legno che avrà il compito di partecipare e ben figurare alla prossima edizione della 1001VelaCup, il circuito universitario di regate a dimensione europea a cui gli equipaggi di studenti possono partecipare con scafi autocostruiti. L’università di Trieste partecipa al progetto con Audace Sailing Team, che sarà protagonista alle regate ma ha scelto Barcolana 52 Presented by Generali per promuovere il proprio progetto: la prima barca è stata presentata oggi, venerdì 9 ottobre alle 12.30 in Piazza Unità. “Abbiamo scelto di supportare questo progetto - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - con l’obiettivo di dare ancora maggiore valore alla collaborazione che abbiamo con l’Università di Trieste, e per sostenere questi giovani progettisti-velisti. Hanno tutti grandi ambizioni e grandi competenze tecniche oltre che sportive, e la loro sfida è quella di costruire uno scafo solo con materiali ecosostenibili, sfida che ben si sposa con Barcolana e i suoi contenuti ambientali”.