Barcolana è online con un nuovo sito web, realizzato dal digital partner Ikon. "Il sito è online nella versione italiana e a breve in quella inglese, e si pone l’obiettivo - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - di rispondere in maniera sempre più precisa alle esigenze del pubblico. Via via che l’evento è cresciuto e si è diversificato, abbiamo sentito il bisogno di creare un’esperienza ancora più personalizzata per chi accede al sito web per avere informazioni”.

Il nuovo sito infatti ha “ingressi personalizzati” per i diversi tipi di utenti: partendo dall’indirizzo www.barcolana.it il regatante troverà una nuova organizzazione delle informazioni di cui ha bisogno. Per avere tutte le informazioni relative alla 54esima edizione della Coppa D’Autunno basterà andare sulla pagina specifica mentre all’indirizzo www.barcolana.it/it/in-mare si potranno conoscere le novità degli eventi a mare collegati.

Il pubblico che, invece, vive la regata a terra potrà trovare facilmente tutte le notizie relative al calendario e al Villaggio alla pagina www.barcolana.it/it/a-terra. Infine, all’indirizzo www.barcolana.it/it/barcolana-sea-summit si potranno seguire direttamente tutti i contenuti legati al Barcolana Sea Summit.

“Si è trattato come sempre - ha detto ancora Gialuz - di un grande lavoro di squadra tra il team di Barcolana e Ikon, che ha interpretato le nostre esigenze e costruito una nuova piattaforma”.

Anche dal punto di vista grafico, il sito presenta numerose novità: mantenuta la Newsroom come spazio dedicato all’informazione e alle principali notizie, l’apertura del sito è diventata un palcoscenico per i momenti più emozionanti della regata, raccontati in brevi video. Soluzioni grafiche innovative sono state proposte anche nel le sezioni di marketing, scelte che consentono ai partner dei singoli eventi di avere maggiore visibilità.

“Il fine ultimo - ha concluso Gialuz - di questo importante investimento è quello di essere sempre più vicini al nostro pubblico, volendo essere innovativi ed evolvendo la nostra immagine. Negli anni della pandemia abbiamo investito tanto in digitalizzazione, creando con Ikon tutta l’interfaccia per le iscrizioni online: a questa abbiamo oggi aggiunto la parte informativa, con un modo più semplice e diretto di promuovere le informazioni ai nostri pubblici”.

Il sito è online nella versione italiana: a breve verrà implementata la versione in inglese, con le stesse funzionalità. Tra pochi giorni andrà online anche una landing page in tedesco, con contenuti specifici e personalizzati, poiché Austria e Germania rappresentano quest’anno due dei principali target di internazionalizzazione.

“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco di Barcolana – dichiara Enrico Degrassi, Founder e Ceo di Ikon– come digital partner. Il nuovo sito web che presentiamo quest’anno è rinnovato non solo dal punto di vista della User Experience e della User Interface ma è stato sviluppato con la nuova Digital Experience Platform interamente creata da Ikon”.