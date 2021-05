Barcolana e Portopiccolo, nuova alleanza nell'Alto Adriatico

Barcolana, Portopiccolo, Società Velica di Barcola e Grignano e Yacht Club Portopiccolo hanno siglato una partnership di sviluppo strategico che si pone l’obiettivo di promuovere il sito turistico e sviluppare progetti comuni nel mondo della vela con l’obiettivo di potenziare, in un’ottica ecosostenibile, l’incoming nautico di carattere sportivo e diportistico in Alto Adriatico.

"Barcolana è sempre pronta a fare squadra - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - e la partnership che lega la regata, il nostro circolo con Portopiccolo e il suo Yacht Club permetterà di sviluppare un progetto comune sul fronte della promozione internazionale, creare progetti di vela e incoming sportivo utilizzando come base nautica lo Yacht Club Portopiccolo. Barcolana sarà un ambasciatore dei progetti turistici di Portopiccolo, e proporrà e organizzerà insieme allo Yacht Club e ai suoi partner i contenuti e la promozione velica”.

L’accordo comprende anche una Gold partnership tra Barcolana e Portopiccolo, che entra così tra i nuovi sponsor dell’edizione 53 dell’evento. “Non appena potremo ripartire con i nostri progetti di internazionalizzazione - ha detto ancora Gialuz - questa partnership sarà importante sul fronte dell’ospitalità e delle relazioni esterne. Portopiccolo è una destinazione turistica di straordinaria qualità, un biglietto da visita per tutto il territorio”.

La partnership si è attivata le scorse settimane, e ha già numerose attività in calendario. Barcolana organizzerà a Portopiccolo, il 22 maggio, il proprio Sponsor meeting, l’appuntamento che ogni anno riserva ai propri partner per presentare in anteprima le linee guida dell’evento. Sempre Portopiccolo sarà la sede di uno degli eventi di presentazione della regata nel corso della stagione, mentre Società Velica di Barcola e Grignano e Yacht Club Portopiccolo collaboreranno nell’organizzazione della regata Maxi che precede la Barcolana.

Ancora, situazione sanitaria permettendo, Portopiccolo sarà uno dei partner di Barcolana nelle presentazioni all’estero dell’evento, e la marina di Portopiccolo con lo Yacht Club e la Club House diventeranno sede di alcuni dei corsi vela per adulti organizzati dalla Accademia Barcolana di Mare e di Vela, che arricchirà così il proprio calendario.

“Siamo orgogliosi di questa partnership tra Portopiccolo e Barcolana – dichiara Gabriele Magotti, Ceo di Portopiccolo Management – che rappresenta una vera e propria istituzione per la nostra Regione. Abbiamo sempre visto Portopiccolo come un centro turistico che doveva essere perfettamente integrato nel suo territorio. Da subito abbiamo lavorato con questa prospettiva in mente, consapevoli che dalle sue radici Portopiccolo trae forza e valore aggiunto turistico e di riflesso il borgo ricambia il territorio che lo ospita divenendo un punto fondamentale per l’economia, il lavoro, gli incontri, gli eventi, lo sport e il benessere in generale”.

Lo Yacht Club Portopiccolo avrà un ruolo centrale nella partnership: guidato da un nuovo consiglio direttivo, la cui presidenza è stata affidata a Roberto Antonione, il Club affiancherà ai propri tradizionali eventi ulteriori attività organizzate in sinergia con Barcolana: “Lo Yacht Club Portopiccolo - ha dichiarato Roberto Antonione - è un circolo che punta a crescere, ad aumentare l’attività e il numero di soci. La partnership con Barcolana permetterà di promuovere il sito e di sviluppare un know how comune che creerà occasioni di sviluppo e promozione. Si tratta di una sinergia positiva, che guarda al futuro”.