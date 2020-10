Barcolana, ecco il protocollo sanitario anti-Covid

"Il Protocollo stipulato da Regione Friuli Venezia Giulia e Barcolana per garantire il massimo contenimento del virus Sars-CoV-2 durante la manifestazione velistica è un motivo di vanto per la nostra comunità perché da un lato adottiamo misure più scrupolose di quelle previste a livello nazionale e dall'altro assicuriamo lo svolgimento in sicurezza di un evento che contribuisce a dare un segnale forte di futuro e di speranza". Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sulla sigla del Protocollo che dispone misure specifiche per i partecipanti alla regata in programma nel golfo di Trieste domenica 11 ottobre. Le procedure sono state illustrate nel Palazzo della Regione in coda alla conferenza stampa del governatore e del suo vice Riccardo Riccardi dedicata alla campagna vaccinale in un punto informativo al quale è intervenuto anche Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, organizzatrice della Barcolana.

Il Protocollo integra e affianca le misure già previste dalla Federazione italiana vela in base alle quali tutti gli equipaggi iscritti alla Barcolana dovranno misurare la temperatura dei loro componenti e consegnare un'autocertificazione per valutare il rischio di essere positivi al coronavirus prima dell'inizio della regata. La mascherina dovrà essere indossata nel pre e nel post gara. La novità del Protocollo Regione-Barcolana riguarda gli equipaggi con 8 o più persone a bordo: ogni regatante, oltre a compilare il questionario di autovalutazione, avrà l'obbligo di inviare il proprio certificato Covid-19 all'indirizzo mail barcolana@asugi.sanita.fvg.it, pena l'esclusione dalla regata. Il certificato sarà quindi esaminato da Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) che ne verificherà la validità e si raccorderà con la Svbg, la quale comunicherà agli armatori l'esclusione delle persone positive o che non hanno né presentato certificato né aderito allo screening.

Per i partecipanti alla Barcolana saranno predisposte tre sedute per l'esecuzione del tampone antigenico con test rapido: giovedì 8 ottobre nella sede del Dipartimento di prevenzione ex Opp e venerdì 9 e sabato 10 ottobre in un presidio sanitario allestito al Molo IV. Il tampone negativo sarà richiesto anche a tutte le imbarcazioni con stranieri. Anche a negatività comprovata, naturalmente, andranno osservate tutte le misure standard relative all'uso della mascherina, la misurazione della temperatura corporea e il distanziamento sociale. Gli iscritti alla Barcolana riceveranno, in ogni caso, comunicazione sulle istruzioni relative allo svolgimento delle procedure addizionali richieste agli equipaggi con 8 o più persone a bordo o con componenti che provengano dall'estero.

"Vogliamo limitare al massimo i pericoli - ha concluso il governatore Fedriga - e fare in modo che una manifestazione bellissima come la Barcolana possa confermare il suo richiamo internazionale tanto più in una fase così difficile".