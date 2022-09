Barcolana Young, al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla Barcolana Young di Trieste, l'evento che tradizionalmente apre la settimana della Barcolana. “Barcolana Young - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - è uno degli eventi a cui teniamo maggiormente, l’appuntamento che incarna il vero spirito della Barcolana di condivisione, gioia e passione per lo sport. Ai nostri giovani velisti chiediamo di divertirsi, dare il meglio di loro in mare durante le regate e a terra nei momenti a loro dedicati. Siamo pronti per una grande Coppa D’Autunno e i nostri ragazzi ci regaleranno anche quest’anno una fantastica anteprima”.

Organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con il supporto della Fondazione CRTrieste, la Barcolana Young è in programma il primo fine settimana di ottobre, quest’anno sabato 1 e domenica 2: in calendario ci sono sei prove (tre al giorno) dedicate agli atleti nati tra il 2007 e il 2013: la prima prova è prevista a partire dalle 12.00 di sabato 1 ottobre, preceduta alle 10.30 dal Coach Meeting. Si regata poi anche domenica 2 ottobre, con ultima partenza possibile alle 16.00 e a seguire la cerimonia di premiazione con i numerosi premi previsti nel Bando.

Tra le novità di quest’anno l’istituzione del Trofeo Challenge perpetuo “Barcolana Young", che andrà alla società che nella classifica finale avrà classificato con il minor punteggio i primi tre atleti nella Divisione A (velisti nati dal 2007 al 2011) e i primi due atleti nella Divisione B (velisti nati nel 2012 e 2013).

“Barcolana Young - ha dichiarato il direttore sportivo giovanile della SVBG Alessandro Bonifacio - è un evento consolidato, un appuntamento che da molti anni costituisce una sorta di rito di passaggio per i giovani velisti della Classe Optimist. Come SVBG il nostro obiettivo è quello di migliorarne sempre di più la qualità e dare valore al grande lavoro che i circoli velici fanno per i ragazzi; abbiamo fortemente voluto l’introduzione del Trofeo Challenge perpetuo proprio per sottolineare il ruolo fondamentale che le società ricoprono nel processo di crescita dei giovani atleti”.

Barcolana Young avrà quale base logistica il Molo IV e particolare attenzione sarà riposta nella gestione dell’evento sia in mare che a terra. Le iscrizioni alla regata sono aperte sul sito www.barcolana.it dove sono già stati caricati tutti i documenti ufficiali.