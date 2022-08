Basket, ecco il calendario di A2

Svelata la prossima stagione della serie A2 di basket. A rompere il ghiaccio, in tutti i sensi, sarà Cividale che sabato 1 ottobre esordirà contro Chieti, ospite in via Perusini.

Il presidente Davide Micalich commenta: “Vedere la nostra squadra come assoluta apripista del campionato, giocando in casa, è emozionante, l’adrenalina cresce. Chieti è una squadra ormai rodata, che conosce bene il torneo. Mi sembra sia uscita rinforzata da questo mercato, quindi sarà un’avversaria durissima, ma giocheremo in casa e avremo una grande spinta dal pubblico. È un grande evento, una grande opportunità che non possiamo farci sfuggire e sono certo che saremo pronti e all’altezza della situazione. Non vedo l’ora sia il primo ottobre”.

L'Apu Udine, invece, inizierà in trasferta, da Ferrara, domenica 2 ottobre alle 18.

I derby? Saranno in programma all’11esima giornata: si parte al PalaGesteco il 7 dicembre, mentre il ritorno scatterà il 5 marzo al Carnera.

Questo il commento del coach della Ueb, Pillastrini: “E' sempre complicato valutare il calendario perché solo in seguito si scoprono i valori, sia nostri che degli avversari, sul campo. Sicuramente iniziare bene il campionato sarebbe positivo, però credo che il nostro esordio contro Chieti sia un bell’ostacolo. Chieti sarà una delle probabili candidate, come noi, alla lotta salvezza. Quindi, un avversario diretto e incontrarlo in casa al debutto ci mette subito di fronte a una situazione da non poter sbagliare. Prima o poi, com'è ovvio, dobbiamo incontrare tutte le squadre. Ci faremo trovare pronti, quindi al momento l’unica valutazione va fatta sulla prima partita che è complicata”.

La formazione di Matteo Boniciolli farà il suo esordio al PalaCarnera domenica 9 ottobre contro San Severo, avversaria nei quarti di finale dei play-off. La giornata successiva, in programma il 16 ottobre, i bianconeri andranno a far visita a Chiusi, anch’essa avversaria negli ultimi play-off (semifinali). Una data da cerchiare sul calendario è sicuramente quella del 6 novembre, quando al PalaCarnera arriverà la Fortitudo Bologna. Il girone di andata si concluderà il 18 dicembre a Nardò (in provincia di Lecce), mentre l’anno solare terminerà con la prima sfida del girone di ritorno a Udine contro Ferrara. A inizio gennaio, poi, sono previste due sfide ravvicinate a San Severo (mercoledì 4 gennaio alle 20.30) e in casa con Chiusi (domenica 8 gennaio alle 18). La ventiseiesima (e ultima) giornata della regular season vedrà, infine, l’Apu OWW Udine impegnata al PalaCarnera contro Nardò. Un campionato che si preannuncia avvincente e spettacolare, assolutamente da non perdere!

QUI TUTTA LA STAGIONE