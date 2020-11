Basket, nuova formula per la serie B

La Lega Nazionale Pallacanestro, alla luce della situazione epidemiologica in atto, una volta condivisa con le società partecipanti la nuova strutturazione del torneo di Serie B 2020-2021, e in accordo con il Settore Agonistico Fip (organizzatore dei campionati) ha reso pubblico il nuovo format per lo svolgimento del campionato. Al posto dei quattro gironi da 16 squadre originariamente stabilito, si è preferito suddividere ogni girone in due sottogruppi creati fra compagini ‘vicine’.

Il sotto-girone veneto-friulano sarà denominato ‘C1’ e comprenderà Cividale e Monfalcone, le cinque venete (Vicenza, Guerriero Padova, Antenore Padova, Mestre e San Vendemiano) con l’aggiunta dei marchigiani di Senigallia; a questo seguirà una seconda fase, ‘a orologio’, di otto gare (quattro in casa, quattro in trasferta) contro le squadre del girone ‘C2’, cioè quello composto dalle altre otto compagini del girone (Ancona, Montegranaro, Civitanova Marche, Fabriano, Jesi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Teramo). Il numero di gare si ridurrà da 30 a 22, in un ambito temporale verosimilmente compreso fra il 29 novembre e il 7 marzo.

Le prime otto di ogni girone accedono ai playoff (girone A-girone B; girone C- girone D), decisivi per le quattro promozioni nella serie superiore. Le ultime in graduatoria retrocederanno direttamente, mentre quelle classificate fra il 12esimo e il 15esimo posto accedono ai playout per determinare una ulteriore retrocessione per girone. Il totale di promosse sarà quindi di quattro squadre, le retrocessioni saranno otto. Il calendario sarà reso noto domani.

Finalmente si parte: le aquile della Gesteco Cividale non vedevano l’ora!