Basket, serie A2 in campo il 15 novembre

Ufficializzate le date di avvio dei campionati 2020-2021 di basket. La serie A maschile prenderà il via il 27 settembre, mentre A2 e B il 15 novembre. A1 e A2 femminili, invece, partiranno il 4 ottobre.

Il Consiglio Federale – come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale Fip – ha ribadito la ferma volontà di far svolgere le gare a porte aperte, non appena ci saranno le condizioni e, inoltre, ha espresso la propria disponibilità a farsi parte diligente nel presentare alle autorità competenti eventuali iniziative che mettano il pubblico nelle condizioni di poter assistere in sicurezza alle partite. “La presenza del pubblico – ha affermato il presidente della FIP Giovanni Petrucci – è fondamentale e, al contrario, le porte chiuse significherebbero la crisi del basket”.

“La linea adottata è assolutamente legittima e noi come Apu, potendo contare su un pubblico eccezionale e molto numeroso, non possiamo che essere d’accordo", è il commento del dt udinese Alberto Martelossi. "Per quanto riguarda lo slittamento dell’inizio del campionato, ci attenderà un periodo infinito di preparazione, che dovremo essere bravi a modulare. Sicuramente i giocatori il 15 novembre avranno una voglia di entrare simile a quelli di lupi affamati. Al tempo stesso, conterà ancora di più la lungimiranza di questa preparazione per ottenere i migliori risultati in fondo alla stagione, visto questo particolare gap temporale non usuale”.