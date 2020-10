Basket, slitta l'avvio del torneo di A2

Nel pomeriggio la FIP ha ufficializzato il rinvio dell’inizio del Campionato di Serie A2 dal 15 al 22 novembre. Le società dovranno recuperare la prima giornata, in programma inizialmente il 15 novembre, nel giorno festivo dell’8 dicembre e la seconda giornata prevista mercoledì 18 novembre, sette giorni dopo, ovvero mercoledì 25 novembre (salvo diversi accordi tra i club).

L’Apu Old Wild West Udine avrebbe dovuto debuttare a Bergamo e poi ricevere la visita dell’UCC Assigeco Piacenza al PalaCarnera. Il campionato dei bianconeri comincerà, dunque, domenica 22 novembre dalla sfida alla Grana Padano Arena di Mantova contro gli Stings (già affrontati nella prima giornata di Supercoppa Centenario).

La decisione di far slittare l’avvio del campionato nasce da una richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro, motivata dalla necessità sia di attendere il preannunciato DPCM del 13 novembre sia di spostare le Final Eight di Supercoppa Centenario al weekend del 13-14-15 novembre, non essendo più praticabile l’ipotesi iniziale di disputarle il 6-7-8 novembre.