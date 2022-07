Beach Rugby, attesa per la finale europea di Lignano

Dopo due anni di stop forzato torna la finale di Coppa Europa Ebra - European Beach Rugby Association) di beach rugby. Il weekend del 30 e 31 luglio, infatti, alla Beach Arena Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, dieci squadre maschili e sei femminili si sfideranno per il titolo europeo.

Si tratta, infatti, di un circuito di tornei che coinvolge, oltre alla località balneare friulana, anche Marsiglia, l'Aia, Porto, Benidorm, Barcellona e il Lago di Balaton. Come detto questa finale sarà, a tutti gli effetti, quella del 2020 non giocata a causa del Covid. Durante le Ebra series, ogni estate, le squadre in base alle classifiche stilate dopo ogni tappa raggiungono dei punteggi che, inseriti in un ranking, gli permettono di raggiungere la finale che verrà giocata l'estate seguente.

Squadre maschili: Les Minots, Oval Beach Marseille (Francia), CrazyCrabs (Italia), Curacao Presidents, Padova Beach (Italia), BoulBees (Francia), ForumIulii (Italia), Goas7s (Spagna), Pasagard (Iran), Donau Pirates Vienna (Austria).

Squadre femminili: Ovale Beach (Francia), Forum Iulii (Italia), Ricce (Italia), H2 BBSS Ladies (Spagna), Sport Rugby (Portogallo) Donau Pirates (Austria).

"Organizzare una finale non è cosa da poco, ma l'abbiamo fortemente voluta e la stiamo organizzando al meglio - commenta Andrea Leone, organizzatore dell'evento - questa ripartenza per il beach rugby è fondamentale e noi vogliamo cercare di garantire il meglio a tutte le squadre partecipanti. Sarà una due giorni di grande beach rugby, spettacolo e divertimento. Un pronostico? Le francesi sono sempre le squadre più quotate, ma non dimentichiamo le italiane Padova Beach e CrazyCrabs".