Biathlon, la Coppa Italia parte da Forni Avoltri

Sarà la Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri a inaugurare la stagione del circuito di Coppa Italia di biathlon 2021-22. Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza, ospiterà infatti, la prima tappa del circuito nazionale che vedrà al via al fianco degli atleti italiani anche un cospicuo numero di atleti stranieri provenienti da Germania e persino dall'Australia.

La manifestazione organizzata come di consueto dall'Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd e finanziata da PromoTurismoFvg, sarà inoltre un importante banco di prova per gli organizzatori in vista degli EYOF 2023 le cui gare di biathlon si svolgeranno proprio a Forni Avoltri. Nell'occasione il Comitato Organizzatore ha cercato di riavvicinare al biathlon un gran numero di volontari che saranno fondamentali proprio per la buona riuscita del Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Il programma di gare prevede nella giornata di sabato 11 dicembre la disputa delle prove sprint maschili e femminili valide per le categorie senior, junior e youth, mentre nella mattinata di domenica 12 dicembre le stesse categorie si sfideranno nell'inseguimento. Gli atleti potranno prendere confidenza col tracciato di gara e col nuovo poligono già venerdì 10 dicembre quando la Carnia Arena aprirà agli allenamenti ufficiali.

In ambito agonistico c'è grande attesa per vedere al via alcuni degli annunciati protagonisti, come l'altoatesina Federica Sanfilippo che proprio in Carnia cercherà di rilanciarsi per cercare di guadagnarsi il posto all'interno della squadra azzurra di Coppa del Mondo. Al maschile occhi puntati sui regionali Daniele Fauner reduce dalle prime gare di IBU Cup della stagione, e sull'atleta di casa Nicola Romanin, i quali dovranno confrontarsi con gli altrettanto favoriti Saverio Zini, Simon Leitgeb e Cedric Christille.

L'intera manifestazione si svolgerà a porte chiuse in ottemperanza alle norme previste in materia di Covid-19 dai protocolli Fisi.

La due giorni di gare di Forni Avoltri verrà seguita da vicino da Neveitalia.it, il portale di riferimento in Italia per il mondo della montagna e degli sport invernali, che da alcuni anni segue da vicino gli eventi sportivi del centro carnico e che offre anche il servizio webcam della struttura.