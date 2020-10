Bibione, attesa per il trofeo Enduro Ktm

Bibione ospiterà nel fine settimana, il quarto e ultimo round del Trofeo Enduro Ktm, il più prestigioso trofeo monomarca in Italia. Motori accesi nello spettacolare scenario di piazzale Zenith dalle 17.30 di sabato 17 ottobre, con la Bibione Beach Race, il prologo in notturna che vedrà gli oltre 280 piloti in arancio provenienti da tutta Italia, sfidarsi nella prova speciale cross, con la possibilità per il pubblico atteso numeroso, di seguire la diretta della gara sul maxischermo a led, posizionato al centro della prova speciale.

Domenica 18 un’intensa giornata di gara, con un percorso di 45 km e due prove speciali. La Cross Test sulla sabbia, più ampia rispetto a quella del sabato sera, con tratti molto veloci alternati a passaggi tecnici, e la prova enduro in linea a Cesarolo, una classica su terreno compatto, con tratti stretti e guidati e continui cambi di direzione, alternati a tratti veloci da quinta piena.

Dopo l’ultimo appuntamento toscano ad Anghiari, a Bibione saranno incoronati tutti i vincitori di classe, della prestigiosa serie nazionale. Dopo il successo della Night Race Show, gara di motocross sulla sabbia dello scorso sabato sera, con la presenza di un numeroso pubblico e la prova del triveneto enduro della domenica, dove la pioggia ha messo a dura prova piloti ed organizzazione, il Moto Club Bibione del presidente Massimo Zamparo, si appresta a replicare uno spettacolare fine settimana all’insegna dei motori.