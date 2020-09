Bibione, confermata la Beach Volley Marathon

Sarà una delle edizioni più attese di sempre per la Beach Volley Marathon, quella che si svolgerà dal 18 al 20 settembre sull’arenile di Bibione. Non solo perchè si tratta del 25esimo anniversario di questo ormai storico torneo open di beach volley, il più partecipato al mondo, ma anche per la grande emozione vissuta da parte dei molti beacher che, dopo i lunghi mesi di sospensione dell’attività, si ritroveranno sulla spiaggia della rinomata località veneta per un weekend di sport e divertimento.

I palloni si alzeranno venerdì 18 sin dalla prima mattina con le categorie di gioco 2x2 Maschile e 2x2 Femminile le cui attesissime finali si svolgeranno il giorno seguente. A queste, sempre il sabato, si uniranno i team delle categorie 3x3 Maschile, 3x3 Femminile e 4x4 Misto che chiuderanno la domenica con le rispettive finali.

Sarà proprio l'ultimo giorno di torneo a vedere la più grande novità di quest'anno: la categoria 2x2 Misto (un uomo e una donna in campo) che farà il proprio esordio lanciando quello che già si preannuncia come il nuovo trend della Marathon per i prossimi anni.

Raduni Sportivi, promoter della celebre kermesse che raduna professionisti e appassionati della specialità da ogni parte del mondo, assicura tutto lo spazio necessario per gestire l’evento in piena sicurezza. L'ampia spiaggia di Bibione, infatti, è da sempre il luogo ideale per il turismo sportivo e per l'organizzazione di eventi dalla grande affluenza di cui l'azienda veneta è leader da oltre vent'anni.

"Abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla complessità del momento – dichiara Enzo Chinellato, ceo di Raduni Sportivi – Torniamo in campo consapevoli della nostra responsabilità. Gli spazi sconfinati dell’arenile di Bibione ci permettono le condizioni ideali per gestire l’evento in piena sicurezza. A noi il compito di ottimizzare l’esperienza della nostra macchina organizzativa".

A supporto tecnico della manifestazione, ci sarà il marchio americano Wilson, per il secondo anno pallone ufficiale della Beach Volley Marathon con il suo Wilson AVP Game Ball, pensato per aiutare i giocatori nella migliore rilevazione degli effetti.

"Per quanto riguarda la promozione del beach volley in Italia, Wilson è orgogliosa di sostenere ed essere a fianco di questo grande evento", afferma Marco Goretti, Manager Wilson IT. "Puntiamo sulle comunità degli sportivi, specie su quelle più giovani, che quest'anno crediamo prederan-no parte con ancor più entusiasmo all'edizione 2020 visto il lungo blocco delle attività sportive. Vediamo il nostro pallone Wilson AVP Game Ball, con i suoi colori sgargianti, come collante ideale tra i tanti ragazzi che s'incontreranno sui cambi di gioco di Bibione".

L’APP BEACHVOLLEYMARATHON. A disposizione per i partecipanti della Beach Volley Marathon, ci sarà l’utilissima applicazione ufficiale “BeachVolleyMarathon”, che permette di monitorare le informazioni relative alla propria squadra, i punteggi, le classifiche, la disposizione dei campi da gioco, il regolamento, il programma completo, oltre a dare informazioni generali sulla località. L’app BeachVolleyMarathon si scarica gratuitamente da Google Play Store e App Store.

Informazioni sul sito www.beachvolleymarathon.it