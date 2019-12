Bluenergy fa squadra con la Pallacanestro Trieste

Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, rafforza il proprio impegno al fianco di Allianz Pallacanestro Trieste, diventando Diamond Sponsor della società che milita nel campionato di Serie A. L'accordo è stato siglato oggi, nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste da Mario Ghiacci, Presidente di Pallacanestro Trieste, da Gianfranco Curti, fondatore di Bluenergy Group, e da Alberta Gervasio, Amministratore Delegato dello stesso, alla presenza di Fabio Scoccimarro, Assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, di Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, e dei giocatori della squadra.

La partnership con Bluenergy Group, di durata triennale, arriva qualche settimana dopo l'annuncio dell'accordo con Allianz Spa, e consentirà a Pallacanestro Trieste di affrontare con ancor più forza le nuove sfide e i progetti di crescita della squadra, dopo il raggiungimento della massima serie nella stagione 2018-2019.

Si rafforza così un legame iniziato lo scorso luglio, quando Bluenergy ha scelto di avvicinarsi a Pallacanestro Trieste supportando la squadra e i suoi sostenitori, diventando sponsor della società biancorossa e permettendo di dilazionare in bolletta il costo dell'abbonamento alle partite in casa e, aderendo alla piattaforma "Siamo Trieste", facendo in modo che i clienti-tifosi potessero donare alla società sportiva parte della spesa di gas e luce.

La nuova partnership sviluppa i precedenti accordi, portando la sponsorizzazione a Diamond con l'inserimento del logo Bluenergy sul retro maglia e sui pantaloncini. Il logo della multiutility campeggerà inoltre sulla tre/quarti campo durante le partite della stagione regolare del campionato nazionale di basket LBA presso l'Allianz Dome e sui Led a bordo campo.

“Siamo orgogliosi di essere qui, nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste - ha dichiarato Mario Ghiacci, Presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste - per annunciare assieme a Comune, Regione e Bluenergy questa importante partnership. Si tratta dello sviluppo di un accordo già esistente, che conferisce ulteriore forza alla nostra società e ci permette di progredire nel percorso che abbiamo in mente per la Pallacanestro Trieste. Grazie a Bluenergy per la fiducia, che ricambieremo con tanto impegno. Il messaggio deve essere forte è chiaro: la nostra parola d'ordine adesso è consolidare e crescere, sempre con il supporto delle istituzioni, dei partner e del nostro splendido pubblico”.

"Sono molto lieta di annunciare il rafforzamento della partnership con Pallacanestro Trieste - ha aggiunto Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group - Non potevamo non sostenere la squadra più amata della città, una società con un progetto di crescita importante e che rappresenta un valore aggiunto per il basket italiano e per lo sport triestino. Siamo convinti che aziende come la nostra debbano impegnarsi con forza nel supportare le eccellenze del territorio. E Pallacanestro Trieste è un ottimo esempio. Per Bluenergy il legame con il territorio è fondamentale, nel business come nel sostegno ad attività benefiche, sportive o culturali. Come Trieste ha il basket nel suo DNA, così Bluenergy è fortemente legata alla città di Trieste: siamo da sempre presenti in città con i nostri presidi, alcuni dei nostri colleghi sono di Trieste e questa è stata una scelta naturale, scaturita dalla voglia di sostenere una squadra che ha così tanti sostenitori. Già da quest'estate, abbiamo scelto di essere al fianco di Pallacanestro Trieste; ora, con questo importante progetto, vogliamo contribuire a dare a questa squadra nuova energia per crescere ancora e affrontare le prossime sfide."