Bluenergy sponsor di Gas Sales Piacenza

Gas Sales Piacenza, squadra di volley che milita nel massimo campionato italiano e di cui la multiutility friulana Bluenergy Group è main sponsor, è ufficialmente la prima squadra italiana ad avere ottenuto la certificazione “Carbon Neutral”. L’annuncio è stato dato da Bruno Capoccia, Direttore Commerciale Gas Sales Energia, Alessandro Lori, Responsabile Progetto #CO2FreeEnergy, Stefano Prazzoli, Direttore commerciale di Bluenergy Group, e Alessandro Fei capitano della Gas Sales Piacenza Volley.

L’attenzione all’ambiente di Gas Sales Piacenza è nel dna del Gruppo Gas Sales Energia così come di Bluenergy, multiutility di luce e gas green operanti in tutto il nord Italia, rispettivamente fondatore e main sponsor della squadra. Il riconoscimento rilasciato da Bureau Veritas Italia secondo la norma ISO 14064, e ottenuto dalla Società Gas Sales Piacenza della Presidente Elisabetta Curti grazie al percorso di collaborazione con Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica, battezza la realtà sportiva piacentina come prima squadra italiana ad aver ottenuto tale certificazione.

Il primo passo è stato quello di ridurre l’impatto dell’utilizzo della plastica all’interno del proprio palazzetto: atleti della prima squadra, staff, settore giovanile e tutti gli addetti ai lavori infatti, sono stati dotati di un set di borracce in acciaio inox Stylla che possono essere ricaricate grazie agli erogatori BlueBox by Gas Sales Energia installati in punti strategici del PalaBanca (tra cui a bordo campo). Tutte le squadre ospiti ricevono un kit di benvenuto così come gli arbitri e i giornalisti.

Altri passi importanti hanno riguardato direttamente il PalaBanca di Piacenza, la casa della Gas Sales Piacenza: negli scorsi mesi, infatti, il palazzetto, alimentato da energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e da “Green Gas” che permette l'azzeramento delle emissioni nocive, è stato oggetto di importanti investimenti sostenuti dal main sponsor Gas Sales Energia. Tali investimenti hanno riguardato la sostituzione dei 52 corpi illuminanti con altrettanti nuovi corpi a tecnologia Led, i nuovi led a bordo campo e le pompe di calore, il tutto volto a limitare il consumo energetico e la riduzione delle emissioni nocive.