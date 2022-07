Bocce, a Fagagna i Tricolori Under 15

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio, il bocciodromo di Fagagna - con l’organizzazione della Quadrifoglio – si tinge di verde, bianco e rosso per la Final Eight del Campionato italiano di società Under 15. Le otto squadre in gioco sono: la casalinga Quadrifoglio, la corregionale Buttrio, la veneta Noventa, la ligure Leverone, la valdostana Bassa Valle, le piemontesi Pro Valfenera e la campionessa in carica Auxilium-Saluzzo.

La kermesse è giunta alla sua 32esima edizione e l’esordio, nel lontano 1990, si era disputato proprio a Fagagna, con la vittoria della piemontese Bra. Già nel 2020 Fagagna aveva organizzato nuovamente l'evento nazionale, che aveva consentito alla Quadrifoglio di portare a casa il titolo italiano. Ora, a distanza di due anni e dopo il bronzo 2021, la società friulana punta nuovamente al Tricolore.

"Le aspettative sono alte, perché gli atleti sono ben prearati e perché possiamo sfruttare il fattore campo, giocando in casa. Anche se la squadra da battere rimane l’Auxilium", fanno sapere da Fagagna. "Noi confidiamo nella forza dei nostri ragazzi e in quel pizzico di fattore C che va sempre bene...!”.

Da Buttrio, coach Raffaele Venturini analizza: "La nostra formazione è alla sua prima esperienza, quindi le aspettative non sono da finale, ma i ragazzi daranno sicuramente il massimo”.

Dopo il sorteggio, che dividerà le società in due poule da quattro, venerdì alle 13.30 il primo incontro, alle 18 il secondo; sabato alle 9.30 l’incontro di recupero e, alle 15.30, le due semifinali. Infine, domenica mattina alle 9 si giocherà la finale. Ogni match prevede le prove di coppia, individuale, tiro a staffetta, combinato, due tiri di precisione e tiro progressivo.