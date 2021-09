Bocce, a Spilimbergo scattano i Tricolori

Spilimbergo, dopo aver festeggiato l’oro mondiale di Alex Zoia, che in Francia ha conquistato l’oro ai Campionati mondiali del volo Under 23 in coppia con Ivan Soligon, continua con i festeggiamenti. Sabato 25 e domenica 26 settembre, infatti, si svolgono nella cittadina dei coltelli i Campionati italiani individuali del volo per la categoria A maschile e femminile.

I migliori atleti d’Italia si sono dati appuntamento in Friuli per puntare a conquistare il titolo più prestigioso in campo nazionale. I turni eliminatori partono domani alle 10.30, per poi proseguire con gli ottavi alle 21.30. Dalle 8.30 di domenica quarti di finale e semifinale, mentre alle 14 scatteranno le due finali.