Bocce, ai nastri di partenza i campionati di serie A e A2

L'alba della nuova stagione del volo già rosseggia. Sulla grande giostra del massimo campionato, pronta a rimettersi in movimento sabato 21 gennaio, dieci sono le squadre che, dopo 18 giornate di regular season e la final four, si contenderanno lo scudetto.

Una doppia cifra che promette un menù ricco di piatti 'piccanti' e si accompagna ad altre novità: si giocherà il sabato pomeriggio, ma anche domenica mattina (due volte all'andata e due al ritorno), questo per terminare il campionato a metà maggio, in tempo per affrontare le qualifiche di Coppa Europa. L’ultima in classifica a fine campionato dovrà lasciare la massima serie.

La favorita è la campionessa d’Italia in carica, l’eporediese Brb, che dovrà vedersela con le dirette contendenti Perosina e Gaglianico, a cui si aggiungono le venete Noventa e Marenese, la valdostana Nus, la cuneese Auxilium e il binomio friulano Maxim-Codroipese di Pasian di Prato-Codroipo, matricola come la Chiavarese, ammessa di diritto dopo la rinuncia da parte di Rosta, che riporta la Liguria nel massimo torneo.

E' un felice ritorno in serie A, invece, per la neopromossa società di Fagagna, ultima presenza in “A” nel 2007. La nuova avventura del club del presidente Aldo Di Fant sarà impreziosita dalla presenza dei tre super ritorni, ovvero Marco Ziraldo (da Noventa), Davide Cumero (da Maxim) e Dino Di Fant (da Marenese), tutti e tre partiti dalla squadra friulana per lidi più ambiziosi. Con i colori della Quadrifoglio, Ziraldo si è fregiato di otto titoli italiani, quattro di società, due record mondiali – di cui uno proprio con Di Fant nella staffetta – debuttando in serie A nel 1999.

Gli incontri di sabato 21 (inizio ore 14): Brb-Quadrifoglio, Perosina-Maxim Codroipese, Chiavarese-Noventa, Marenese-Auxilium, Nus-Gaglianico.

SERIE A2. Ai nastri di partenza pure l'A2 con due gironi da sei squadre per il raggruppamento triveneto. Gli incontri di sabato 21 (inizio ore 14,15) sono: Cussignacco-Pedavena, Saranese-Dolada, a Torre di Pordenone Le Valli-Spresianese, Chiesanuova-Florida, Pederobba-Veronica e il derby regionale a Romans d’Isonzo tra Villaraspa-Spilimberghese.