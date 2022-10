Bocce, al via la Coppa Italia

Semafori verdi questo pomeriggio alle 15 per la terza competizione a squadre più importante dell’anno, ovvero la Coppa Italia della specialità “volo”. Sono 64 le squadre al via, suddivise in due raggruppamenti tra Est e Ovest.

Nel gruppo Est, le squadre che rappresenteranno la regione sono 15 e saranno impegnate con questi abbinamenti: a Ronchi dei Legionari Tre Stelle contro Pederobba, a Pordenone la Pasch contro Spresianese, a Vidulis il Tagliamento contro la Quadrifoglio Fagagna, a Fiume Veneto la Fortitudo contro Maxim-Codroipese, ad Adegliacco Adegliacchese-Le Valli, a Cussignacco Gtn Laipacco contro Villaraspa, a Portogruaro Granata contro Cussignacco, a Buttrio il Buttrio contro Pedavena, a Trieste la Triestina contro la Nuova Del Corno di Rive d’Arcano, mentre non si terrà Muggia-Spilimberghese per il ritiro dei muggesani, con conseguente vittoria a tavolino dei mosaicisti.

Ciascun incontro consta di tre prove - individuale, coppia e quadretta - che si disputano in contemporanea. I tre turni eliminatori sono a partita secca e si giocano sabato 22-29 ottobre, il 26 novembre gli ottavi. I quarti di finale, semifinale e finale si disputeranno nel weekend 10-11 dicembre.

Chi passa alla seconda giornata? E’ difficile azzardare un pronostico o un toto-bocce perché il fattore casa influisce parecchio e può mettere in difficoltà anche le squadre più forti sulla carta rispetto alle contendenti.