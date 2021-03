Bocce, al via la serie A2-Est

SERIE A2. Oggi alle 14.30, semafori verdi per le cinque squadre del campionato di serie A2-Est della specialità volo con gli incontri: Cussignacco-Maxim, Dolada-Chiesanuova e riposo per Pedavena. La Federazione Italiana Bocce si è espressa per il via libera a tutti i costi del campionato, nonostante i ritiri di sette squadre (non si conoscono ancora le loro sorti per la prossima stagione) che ne hanno ritardato la partenza di un mese, oltre a obbligare a ridisegnare il girone.

Nel derby udinese tra Cussignacco e Maxim Pasian di Prato, per le forze in campo, l’esperienza e il fattore casa, i pronostici giocano a favore degli udinesi, in corsa con l’obiettivo di centrare i play-off. Ma la Maxim venderà cara la pelle e farà tesoro della passata stagione per attaccare nei punti deboli.

SERIE A ROSA. Le ragazze del Buttrio, invece, scenderanno in campo domani alle 14.30 a Cordignano contro la Marenese, con l’intento di rifarsi della sconfitta subita nella prima giornata (10-14), resa critica per la mancanza di tre atlete in rosa che hanno minato l’equilibrio della squadra. Gli altri incontri sono: Forti Sani-Borgonese e Auxilium-Bassa Valle.