Bocce, ancora 'congelato' il torneo di A2

La Federbocce ha comunicato la sospensione a titolo cautelativo del campionato di serie A2 di volo raggruppamento Est, in attesa di determinazioni del Consiglio federale previsto per il 19 marzo, a causa del ritiro di ben sette società sulle 12 iniziali.

Un duro colpo per le bocce che non fa decollare questo torneo. La situazione epidemiologica in peggioramento, l'assenza di un protocollo sanitario federale esaustivo, ma soprattutto diversi impianti non agibili per restrizione comunale, hanno messo le società in crisi, costringendole al ritiro.

Situazione paradossale circoscritta all'A2-Est maschile, mentre il raggruppamento Ovest e la serie A proseguono regolarmente il loro calendario iniziato il 27 febbraio; la serie A femminile, invece, parte domani.

Nonostante la richiesta di posticipare la partenza al mese di maggio firmata da 11 delle 12 società, la Fib è rimasta sulle sue posizioni, anche per mancanza di unanimità. La conseguenza al “no” ha portato al ritiro di Tre Stelle di Ronchi dei Legionari e Villaraspa di Staranzano, oltre alle venete Cavarzano, Florida e Pederobba.

Dopo il forfait, la federazione - sentite le società – ha sondato la proposta di un girone unico raccogliendo solo quattro consensi. Pur non essendoci l’unanimità, ha emanato la terza versione del calendario, con girone unico e partenza fissata al 13 marzo. Questa decisione ha creato ulteriore malumore portando al ritiro anche la Quadrifoglio Fagagna e il Bocce Club Tiezzo. Una debacle per questo girone che rimane fermo e in balia delle prossime decisioni federali.

Buttrio. Le ragazze del Buttrio sono pronte per l’avventura nel campionato di serie A femminile del “volo”, composto da un girone unico a sei squadre, con la prima giornata che le vedrà ospitare la Marenese di Treviso, con la direzione affidata all’arbitro Bet. Gli altri incontri (tutti a porte chiuse) sono: Bassa Valle-Auxilium e Borgonese-Forti-Sani.