Bocce, Buttrio sola al comando

SERIE A FEMMINILE. La terza giornata del massimo campionato femminile ha regalato a Buttrio il ruolo di reginetta solitaria dopo aver superato per 17-7 il Noventa di Piave.

Nella sfida è emerso il divario tecnico. Le friulane hanno messo subito fieno in cascina, concedendo alle padrone di casa il solo punto strappato dalla coppia Alessia Campagnaro-Cescon a Candolini-Virginia Venturini. Sugli altri campi hanno fatto il pieno Zurini nel combinato e nelle due individuali vinte da Cisterna e Caterina Venturini. Il successo della staffetta Candolini-Venturini, ha spinto ulteriormente il team ospite verso un parziale che al termine dei tiri di precisione (vittorie di Alessia Campagnaro, da una parte e Zurini dall'altra) e del tiro progressivo di Virginia Venturini, ha di fatto messo la parola fine al confronto, poi proseguito per onor di bandiera.

La classifica dopo tre giornate è la seguente: Buttrio 6, Borgonese 5, Marenese e Bassa Valle 2, Auxilium 1, Noventa 0.

Questo weekend le friulane sono impegnate in trasferta con un doppio appuntamento: sabato contro la Auxilium e domenica contro la Borgonese.

SERIE A. Nel campionato di serie A maschile, i fagagnesi della Quadrifoglio non sono riusciti nel colpaccio sul campo della Marenese: un avvio stravolto nell’ultima giocata del primo turno li ha costretti a inseguire per 2-6 per rimontare al termine del secondo turno sul 7-9. Nel terzo e ultimo turno è mancato il colpo di reni all’impresa, fermando lo score sul 9-15.

La classifica dopo 5 giornate è: Brb 10, Perosina e Noventa 9, Marenese 8, Gaglianico e Quadrifoglio 6, Nus e Chiavarese 2, Maxim e Auxilium 0.

Sabato alle 14, la Maxim Codroipese ospita a Buttrio i cuneesi dell’Auxilium, lotta per la conquista dei primi due punti. Si disputeranno anche Nus-Chiavarese, Gaglianico-Marenese e Brb-Noventa; Perosina-Quadrifoglio rinviata al 5 marzo.

SERIE A2 (sabato ore 14,15) la 5° giornata con i seguenti incontri: a Torre di Pordenone Le Valli-Saranese (Bet), Pedavena-Dolada, Spresianese-Cussignacco, Florida-Pederobba, Chiesanuova-Villaraspa, Veronica-Spilimberghese.

I risultati della quarta giornata per il Girone C: Cussignacco-Le Valli 12-12, Dolada-Spresianese 18-6, Saranese-Pedavena 8-16 (Classifica: Dolada 8, Pedavena 6, Cussignacco 5, Le Valli 3, Spresianese 2, Saranese 0). Girone D: Chiesanuova-Pederobba 14-10, Spilimberghese-Florida 11-13, Villaraspa-Veronica 15-9 (Classifica: Florida 7, Chiesanuova 6, Pederobba 5, Spilimberghese e Villaraspa 3, Veronica 0).

SERIE B. La terza giornata del campionato cadetto ci regala i seguenti risultati: Triestina-Portuale 10-12, Gradese-Tagliamento 13-9, Fiumicellese-Tre Stelle 9-13, Sacilese-Gtn Laipacco 14-8, Fortitudo-Manzanese 11-11, Buttrio-Del Corno 10-12, Pasch-Granata 10-12, BC Belluno-Cavarzano 8-14, Cornudese-Boccia Viva 8-14.

Sabato alle 15 scendono in campo Portuale-Tre Stelle, Gradese-Fiumicellese, Tagliamento-Triestina, Manzanese-Sacilese, Gtn Laipacco-Nuova Del Corno, Fortitudo-Buttrio, Cavarzano-Boccia Viva, Cornudese-Granata, Pasch-BC Belluno (domenica).