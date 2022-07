Bocce, Camp formativo a Paularo

Lo scorso weekend, Paularo è stata la sede scelta dalla delegazione friulana delle bocce giovanili per organizzare il camp formativo delle giovani leve Under 15.

Tre giorni di ritiro dalla vita cittadina e dalla tecnologia per dedicarsi di più al contatto con la natura e alle bocce con sedute intensive tenute dagli istruttori Armando Dose e Raffaele Venturini affiancati da special guest come Davide Cumero, Caterina e Virginia Venturini. Un'esperienza meravigliosa a detta dei ragazzi – parla il presidente regionale Giancarlo Blasig - per la location, per la compagnia e l’attività svolta tutti assieme. Sicuramente da ripetere il prossimo anno!

Nel campionato di prima categoria, titolo regionale per la Sacilese che in finale supera per 12 a 6 l’Alpino Manzanese, mentre in seconda categoria, si laurea campione regionale il Cussignacco, superando in finale per 12 a 6 la Fiumicellese.

Il prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, a Fagagna si svolgeranno i Campionati italiani di società Under 15 con Final Eight.