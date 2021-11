Bocce, è tempo di Italiani Assoluti

E’ tutto pronto al Centro tecnico federale di Roma per i Campionati Italiani Assoluti, che vedranno, sabato 20 e domenica 21 novembre, in campo 231 atleti delle specialità Raffa, Volo e Petanque a contendersi i dieci tricolori in palio.

Per la seconda volta, dopo l’edizione del 2019, andrà in scena la competizione con tutte le specialità tradizionali della disciplina boccistica insieme in un’unica location. La kermesse, non disputata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, è stata riproposta dalla Federazione Italiana Bocce dopo il successo di due anni fa.

Saranno assegnati dieci titoli italiani di categoria A: quattro della Raffa (Individuale maschile e femminile, coppia maschile e terna maschile), quattro del Volo (Tiro di Precisione maschile e femminile, Tiro Progressivo maschile e femminile) e due della Petanque (Individuale femminile e Tiro di Precisione femminile).

Per l’atteso evento è prevista la diretta streaming, dal Centro tecnico federale e per entrambi i giorni di gara, sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Bocce e sul canale federale Youtube. Inoltre, RaiSport (canale 57 del digitale terrestre) manderà in onda una differita dei momenti salienti delle finalissime tricolori.

Per il Fvg scenderà in campo la campionessa del mondo Caterina Venturini di Buttrio nel tiro di precisione, il campione del mondo Under 23 Alex Zoia di Spilimbergo e il fagagnese Marco Ziraldo nel tiro progressivo, il campione italiano Francesco Feruglio di Adegliacco e il fagagnese Dino Di Fant nel tiro di precisione.

COPPA ITALIA. Il primo turno della Coppa Italia maschile ha promosso alla seconda giornata - che si giocherà sabato 27 novembre - le seguenti squadre: Quadrifoglio-Fagagna (4-2 contro Fortitudo), Buttrio (4-2 contro Boccia Viva), Triestina (4-2 contro Gtn Laipacco), Villaraspa (4-2 contro Nuova Del Corno), Spilimberghese (6-0 contro Florida), Adegliacchese (4-2 contro Muggia Bocce), Maxim (4-2 contro Le Valli). Non è passata la goriziana Tre Stelle che si è fermata sul 2-4 contro la Saranese e Granata-Cornudese 6-0, Chiesanuova-Veronica 4-2.