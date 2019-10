Bocce friulane quarte al trofeo Coni

Mentre a Spilimbergo echeggia ancora l’inno di Mameli per il titolo iridato conquistato lo scorso sabato ad Alassio da Alex Zoia, non è da meno l’entusiasmo che si vive a Udine presso la società Gtn Laipacco, per il quarto posto conquistato dagli Under 14 alla sesta edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport.

Dal 26 al 29 settembre nella spettacolare location tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, il team friulano diretto dal ct Milco Marioni e composto da Giulia De Lorenzo, Simone Galletta, Michele Feruglio e Alessio Giovanni Crascì, ha dato dimostrazione di forza e tenacia per raggiungere la vittoria trovando la prima difficoltà solo in semifinale contro il futuro vincitore Piemonte - perdendo 10-13 – e successivamente nella lotta al bronzo contro il Lazio, perdendo 8-13.

“E’ stata un’esperienza fantastica e abbiamo dato il massimo per vincere – hanno risposto in coro i ragazzi – c’è mancato davvero un soffio. Per il prossimo anno ci alleneremo anche sul respiro”.

Il Fvg ottiene il settimo posto nella classifica generale ed è il miglior piazzamento di sempre.

RISULTATI GARE. Domenica a Romans d’Isonzo, l’accoppiata Nevio Zanet e Zdravko Skupek della Tre Stelle-Ronchi dei Legionari, si aggiudicano la gara triveneta a 56 coppie superando in finale Silvia Dionisio e Francesco Mestroni (Del Corno-Rive d’Arcano). Non sono andate oltre la semifinale Sebastiano Marega e Giordano Bean (Gradisca), Gianluca Casonato e Marco Ceolin (Snua-Tiezzo).

APPUNTAMENTI. Oggi e domani a Codroipo, gara di beneficenza a terne maschili e a coppie femminili, in occasione dell’inizio delle festività di San Simone. Semifinali a Rivignano domenica con inizio alle 13.