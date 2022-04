Bocce in pausa pasquale

SERIE A MASCHILE. Nell’undicesima giornata il Maxim Codroipese raccoglie solo il punto bandiera (1-25) contro la Perosina; Marenese-Noventa 10-16, Gaglianico-Nus 24-2, Auxilium-Brb 11-16.

Classifica: Brb 20, La Perosina 18, Gaglianico 17, Noventa 11, Auxilium e Marenese 8, Nus 6, Maxim 0.

I campionati riprenderanno il 23 aprile, mentre nel weekend si disputa l’Open internazionale di Alassio a quadrette.

SERIE A2 MASCHILE. Nell’ultima giornata, i fagagnesi della Quadrifoglio non fanno loro lo scontro contro il Chiesanuova (9-17), ma conservano la seconda piazza in classifica. Florida-Spilimberghese 4-22, Pedavena-Cussignacco 18-8, Spresianese-Villaraspa 10-17. Classifica. Girone C: Dolada 13, Quadrifoglio 11, Chiesanuova 10, Spilimberghese 6, Florida 0. Girone D: Villaraspa 12, Cussignacco 10, Pederobba e Pedavena 8, Spresianese 2.

Giochi fatti per la serie A2, con le prime due di ciascun girone già qualificate alla semifinali play-off. L’andata di semifinale prevista il 30 aprile vedrà Quadrifoglio Fagagna contro Villaraspa Staranzano e Cussignacco contro Dolada. Il ritorno a campi invertiti sabato 7 maggio mentre la finale in campo neutro sabato 14 maggio.

SERIE B MASCHILE. La quarta giornata di ritorno nel campionato cadetto emette i seguenti verdetti. Girone A: recupero Le Valli-Tre Stelle 14-9, Tre Stelle-Pasch 9-13, Triestina-Saranese 13-9. Classifica: Le Valli 14, Pasch 11, Triestina 10, Tre Stelle 9, Saranese e Veronica 4. Girone B: Cavarzano-Fortitudo 12-10, Cornudese-Belluno 10-12, Gtn Laipacco-Boccia Viva rinviata. Classifica: Boccia Viva 12, Belluno 10, Gtn Laipacco e Cavarzano 8, Cornudese, e Fortitudo 6. Girone C: Muggia-Buttrio 12-10, Granata-Adegliacchese 18-5, Nuova Del Corno-Tagliamento 16-6. Classifica: Nuova Del Corno 12, Adegliacchese e Muggia 10, Buttrio e Granata 8, Tagliamento 6.

Sabato alle 15 i recuperi dei seguenti incontri: Le Valli-Veronica e Gtn Laipacco-Boccia Viva.